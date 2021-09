Desde su viralización gracias a una mención por parte de la vicepresidenta, Elian Ángel Valenzuela o L-Gante no deja de hacer olas. Su vestimenta y tatuajes, su estilo musical y su consumo recreativo de la marihuana fueron compartidos y discutidos en los medios y las redes sociales, pero el artista decidió mantener parte de su vida privada.

El joven de 21 años compartió emocionado las noticias de su hija, Jamaica, que llegará al mundo a mediados de este mes, pero su pareja y futura madre, Tamara, permaneció fuera del ojo público hasta el día de hoy. La pareja apareció junta por primera vez desde el anuncio del embarazo este sábado al mediodía, cuando acudieron a los estudios de elTrece para grabar "La noche de Mirtha".

L-Gante y Tamara, en las puertas de los estudios La Corte.

Esperándolo afuera del edificio se encontraba un pequeño grupo de fanáticos, a los que el cumbiero no dudó en saludar. Luciendo la panza de embarazada, Tamara posó junto a su pareja quien se mostró cariñoso con ella y sus seguidores.

Jamaica, la hija de L-Gante

A finales de julio de 2021, el cantante puso fin a las especulaciones y confirmó emocionado la noticia del embarazo: "Hoy en día tengo una madre orgullosa y una hija en camino a la cual le podré brindar todo, hasta lo que nosotros no tuvimos. Hoy en día recién tengo 21 años y hoy en día ese es mi mayor motivo para ser feliz", redactó en sus redes sociales.

Fue Claudia, la madre del artista, quien reveló el nombre de la niña por nacer: Jamaica. El mismo L-Gante confirmó la decisión por la pantalla de LN+, en su mano a mano con Eduardo Feinmann. El anuncio causó un momento de tensión entre el periodista y el cumbiero, cuando L-Gante detectó cierta desaprobación por parte del conductor.

L-Gante compartió el ultrasonido de su hija en sus historias de Instagram, bromeando sobre el pequeño puño que se puede distinguir en la imagen.

"¿Pero por qué Jamaica? Siempre vas con el...", indagó Feinmann haciendo el gesto de fumar marihuana, luego de esuchar el nombre que pensó el mismo padre. "Sí, una porque me gusta eso y me orienta. En Jamaica fuman mucho. Pero, sinceramente, Jamaica lo elegí porque el nombre no lo tiene nadie", explicó el artista.

No conforme con la respuesta, Feinmann volvió a insistir: "¿Pero hacía falta? Justo con el...", agregó. Con un brusco cambio de postura, L-Gante se inclinó hacia atrás en su silla y acusó: "¿Me estás diciendo que el nombre de mi hija está mal?".

El tono serio y firme del cumbiero le indicó al periodista que era mejor no empujar más. "No, jamás te diría que... no... es lindo nombre", respondió Feinmann, intentando esquivar un enfrentamiento. La incomodidad se cortó con un comentario del mismo periodista, que salió del momento con un chiste: "Escuchame, ¿por qué no le pusiste María?". La respuesta de L-Gante fue sencilla: "No, eso es del porro":