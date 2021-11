María Eugenia “China” Suárez brindó finalmente su versión sobre el affaire que tuvo con el esposo de Wanda Nara, Mauro Icardi, y reflexionó sobre las críticas en las redes sociales y el tratamiento mediático que tuvo el escándalo conocido popularmente como el “ Wanda Gate”.

La actriz realizó unas contundentes declaraciones en el ciclo de entrevistas En primera plana (Star +) que conduce Alejandro Fantino. “Vamos a charlar un rato, a disfrutar, a conversar, me contás un poco de tu vida, de tus cosas... aparte, no estás en ningún quilombo, nada”, bromeó el presentador al recibirla en el estudio para romper el hielo, y la “China” recogió el guante y remató: “¡Yo nunca! Yo siempre ‘perfil bajo’, como me decían siempre en mi casa”.

María Eugenia Suárez cuestionó la monogamia: "Yo siempre tuve relaciones monogámicas, pero no sé qué va a pasar a futuro”.

¿De qué se trató el ' Wanda Gate' y cómo terminó?

En resumen, cuando Wanda Nara se enteró que la infidelidad entre la artista y su marido no había transcurrido sólo por mensajes virtuales, decidió separarse del futbolista del Paris Saint Germain. Sin embargo, Mauro nunca bajó los brazos y se mostró completamente arrepentido, con muestras de “amor” en las redes y pedidos de disculpas públicas. Mientras tanto, la ex Casi Ángeles no se había pronunciado al respecto, más allá de un comunicado que fue interpretado de varias maneras por sus seguidores. En tanto, tras la reconciliación del fracturado matrimonio y una entrevista con Susana Giménez, donde hablaron de este tema y otros, la protagonista de Terapia Alternativa (Star +) decidió romper el silencio y brindar su propio testimonio de forma pública.

¿Qué dijo la “China” Suárez?

Al consultarle por la trascendencia que cobró un hecho que ocurrió en su intimidad, la “China” contestó con un tono relajado y seguro: “Nunca sentí que tenía que dar explicaciones. Y a lo mejor suene soberbio o suene rebelde cuando era más chica, pero el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos. Sobre toda mi vida”.

Yo ni a un novio me banco que me vengan a pedir explicaciones. ‘¿Donde saliste, con quiénes estuviste, quiénes estaban?’... No tengo tolerancia para esas cosas. Hay algo que tiene que ver con la intimidad y con la privacidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo... Ojalá me hubiese salido hacer un personaje. A mí me quieren y me odian por las mismas razones: por mi personalidad.

Con respecto a las críticas que recibió en todo el mundo, por la popularidad del jugador de fútbol en Europa y en Argentina y otros países de América Latina, la también modelo cuestionó el uso de la frase “el precio de la fama” y lo resignificó: “Es el precio de la libertad con la que vivo yo, desde que soy muy chica. Hay gente a la que le da más miedo ‘el qué dirán’. A mí nunca me importó, ni en el colegio, en el trabajo. Tiene que ver con tener los pies sobre la tierra y decir: ‘¿Qué me está pasando? ¿Estoy en el medio de un terremoto? Sí. ¿Mis hijos tienen salud? Sí. ¿Mis amigos me quieren? Sí'. Trato de ver todo como si fuera desde arriba, como si saliera de mi cuerpo para ver todo lo que está pasando afuera y decir: ‘Lo más importante, que es la salud, lo tenemos. El resto se puede arreglar’”, apuntó.

Sobre sus declaraciones por Instagram

Por otra parte, la expareja de Benjamín Vicuña se refirió al polémico descargo que realizó a través de sus historias de Instagram cuando el tema era furor en la escena de la farándula y explicó que nadie la ayudó a redactarlo. “No hay persona menos política que yo. ¿Qué dicen, que me lo escribió Macri?", contestó entre risas la diva. Fantino sugirió que pudo haber sido aconsejada por el Colectivo de Actrices Argentinas o la escritora feminista Florencia Freijo, pero Súarez rápidamente lo desestimó: “No, nunca estuve en contacto. Las banco y todo, pero nunca ni me llamaron ni sé bien quiénes son...”.

Tras la fugaz ruptura, Wanda Nara decidió perdonar a Mauro Icardi y realizaron una "escapada" romántica a Dubái para reafirmar su amor.

Sobre el repudio generalizado por su comportamiento con Wanda Nara y Mauro Icardi

“Creo que estamos todos muy susceptibles, en general. Muy hostiles: está este tema de la cancelación...”, opinó la actriz, que por aquellos días se encontraba rodando la nueva película para la cual será protagonista. El periodista le preguntó si sintió que la habían cancelado y si eso la había hecho sentir mal. “Siempre, cancelan a todo el mundo. Sí, claro que sí. No tan mal como pensaron. Había gente que me escribía dándome el pésame. (…) No me lo tomo personal, antes sí, ahora no”, cerró la mediática.

Cómo lo vivó internamente

“Tengo mucha paciencia, muchísima. Creo que a partir de la maternidad. Antes, cuando era chica, me decían ‘mecha corta’ porque a la primera saltaba. Entiendo que las redes sociales son un tacho de basura para mucha gente que escupe cosas como su odio detrás de una pantalla que por ahí no tienen que ver conmigo. Después me cruzan en la calle... Yo nunca tuve una situación en la calle, de que viniera alguien y me puteara en la cara. La gente que trabaja conmigo me quiere, la gente que me conoce me quiere. Eso es lo que a mí me importa”, respondió Eugenia.

Quiebres con personas de su entorno

La expareja de Nicolás Cabré reconoció que varias personas la “defraudaron” cuando salieron a la luz los chats y detalles íntimos de su relación con Mauro Icardi, y reveló: “Cuando alguien te defrauda, es porque no esperás que sea así. Que vos puedas pensar que puedan haber amigos que te banquen más o menos, es una cosa. Pero tengo a la misma gente desde hace mucho tiempo y no me interesa hacer amigos nuevos, de verdad”, agregó.

Sobre el amor y las relaciones sexoafectivas

En línea con lo anterior, la estrella del programa juvenil de Cris Morena habló sobre la ruptura matrimonial de sus papás, cuando ella tenía 8 años, y confesó de qué manera le afectó esa situación en su día a día como joven y adulta: "Los chicos no nacen con prejuicios ni con configuraciones de familia. Eso es lo les que ponemos los adultos. Y a mí me lo comunicaron de una manera tan relajada que me lo tomé de esa manera. Su separación me dio alas, nunca tuve esa cosa de 'hay que estar juntos por los hijos'", explicó.

“¿Qué crees de la monogamia?”, le preguntó Fantino en otro momento de la entrevista. “Yo creo que no es natural. Nunca estuve 20 años con la misma persona porque no lo viví. Tengo sentimientos encontrados. Yo siempre tuve relaciones monogámicas, pero no sé qué va a pasar a futuro”, respondió Eugenia.

La "China" Suárez tiene tres hijos, Rufina, fruto de su amor con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, a quienes tuv con Benjamín Vicuña.

Asimismo, sin hacer énfasis en el escándalo del Wanda Gate pero aludiendo a las críticas que recibió por su acercamiento con el marido de la empresaria, ofreció una lectura a la cual vinculó con las luchas feministas, provocando una vez más algo de revuelo en las redes sociales posteriormente.

“Siempre se les pide explicaciones a las mujeres. Desde el colegio y en todo sentido. La mujer que no decide tener hijos: ‘¿Y por qué?’. La que tiene muchos hijos: ‘¿Y por qué?’. La que se separa: ‘¿Y por qué se separa?’. La que está con más de uno y sale más de uno: ‘Es puta’. Es constantemente una etiqueta. Y después está el machismo en mujeres, que es tremendo. Es la mujer que juzga a otra mujer. Esto pasa mucho. Hay mujeres que hablan desde un lugar moral, como de poca empatía. Hay mujeres que son las primeras en señalar a otra mujer. Y eso es por como nos adoctrinaron y nos metieron en la cabeza la competencia”, analizó Eugenia sobre los comentarios machistas.

La actriz se defendió de las críticas y reflexionó sobre su vida, su situación sentimental, y la influencia de las redes sociales.

El diálogo entre el periodista y la artista continuó por largo rato en un clima agradable y poco inquisidor. Finalmente, tras conversar sobre exparejas, la maternidad, los hijos y proyectos a futuro, Fantino le preguntó si había cosechado un nuevo aprendizaje luego de toda la situación. “Sí, y lo resolví en privado”, se limitó a responder María Eugenia Suárez. Tras unos segundos, continuó con una sonrisa en el rostro: “No te voy a decir con quién ni qué. Pero lo resolví en privado”, agregó.

“¿Te dejó tranquila internamente?”, insistió Fantino. “Sí”, respondió Suárez. “¿Dormiste mejor después de eso?”, quiso saber el conductor. “Sí”, obtuvo como única respuesta. “¿Tu conciencia está tranquila?”, preguntó de nuevo Alejandro. “Re”, concluyó ella entre risas.