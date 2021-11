" Otra familia más que te cargaste por zorra ", esa fue la expresión que se utilizó en una de sus historias de Instagram Wanda Nara . Fue ese enunciado el que desató la novela que siguió todo el país como si fuera una verdadera ficción. Wanda, Mauro Icardi y la "China" comenzaron con una ida y vuelta de mensajes y comunicados a través de sus redes sociales para “ aclarar ” u “ oscurecer ” lo que había sucedido entre ellos. Finalmente, este martes, la empresaria tuvo una cara a cara con Susana Giménez en donde se muestran detalles de lo que fue la gran pelea.

" Vamos a hablar de todo. Yo quería hablar con vos en persona ", le aseguró la rubia con la Torre Eiffel de fondo. “ Estamos siempre juntos, somos una familia muy pegada. Estábamos en un campo. Las nenas estaban andando a caballo y yo estaba hablando con la chica que nos organiza las fiestas acá en París. Ella me había pedido una foto de mi hija más chiquita para la invitación y me acordé de quemos hecho una foto con el teléfono de Mauro. La busqué y buscando, buscando, buscando, empecé a ver como pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben ”, arrancó la mediática.

Con Susana Wanda rompió el silencio.

“ Al ser dos personas muy conocidas y que ninguno hable es obvio que se comienza a generar versiones. A veces cuando no querés hablar, de todos lados comienzan a inventar y es lógico. Es el precio que pago por mi impulso y en ese sentido la culpa la tuve yo. Antes de hablar con mi mejor amiga o con mi hermana que somos como almas gemelas, tengo como siempre el teléfono en la mano y lo primero que se me vino a la cabeza fue la bronca, la ira y puse una historia ”.

La botinera contó que no es la primera vez que miraba en el teléfono de su marido. “ Siempre busqué, revisé y nunca encontré nada . Cuando había algo, muchas veces él me lo mostraba o yo le muestro. Tenemos esa confianza. Nosotros empezamos nuestra relación como amigos. Tenemos una relación en la que nos contábamos todo ”, descripción.

Wanda aseguró que no era amiga de la China

Susana quiso saber cuál era la relación que tenían Wanda con la actriz. “ No era amiga de la China Suárez. Tenía buena relación, cordial . A partir de eso que yo vi, mi enojo fue una mirada capaz machista como tenemos en general con todo y le eché la culpa a la mujer . Después obviamente cuando empezás a ver decís 'yo con vos no tengo nada, es tu vida'. Yo comparto que una mujer pueda ser libre y lo admiro pero soy muy chapada a la antigua. No somos una pareja abierta, somos lo más parecido a la familia Ingalls. Para mí un mensajito es divorcio ”.

Si bien Wanda no quiso revelar el contenido de los chats privados entre su esposo y la ex Casi Ángeles, se mostró adolorida por lo que leyó. “En el mensaje decía cosas que una mujer como yo, con los valores que tengo yo, nunca hubiese escrito y capaz que no me lo hubiera esperado, con la relación que tenemos, que no me lo hayan contado. Eso fue lo más grave que pasó”.

“Nunca habíamos tenido un problema de este estilo con ninguna mujer. Eso te lo puedo jurar por mis cinco hijos. Cuando pasó esto me recontracalenté. Agarré, saqué el primer avión que había y me fui a mi casa en Italia. Hablando con mis amigos me decían que estaba haciendo un lío por cosas que pasan en las parejas, pero en la nuestra no. Hubo días de gritos, de peleas, de discusión y otros en los que hablamos tranquilos. Le dije si me perdonaría si encontrase en mi teléfono mensajes de la misma índole y me dijo que no, que se divorciaría. Estábamos en la misma sintonía”.

Cuando la bomba explotó, Nara puso tierra de por medio para intentar pensar una solución. “Mauro se fue a Milán en el avión que venía detrás mío para hablar. Cuando me enteré de que estaba viniendo yo me fui a otro lugar para tomarme un tiempo para pensar. Hablamos un montón. Me dijo que pensara en la familia, en el amor que nos tenemos, en que fue una tontería en que capaz que fue el peor error de su vida. Nos contábamos cualquier cosita, cosas con gente famosa. Siento que a cualquiera le puede pasar, con la persona que hablás ha tenido un problema así y lo importante de esto es que pudimos poner un stop a la relación. Me dijo que si lo dejaba él se retiraba del fútbol, pero no sabemos si lo hubiese hecho”.

¿Se vieron Mauro y la China en París?

Wanda reveló que le pidió al delantero que le contara todo lo que había pasado. “Para trabajar el perdón le dije que necesitaba volver a confiar en la persona que tenía al lado. Sentía que había habido un quiebre. Él me contó que hubo un encuentro en París en el que no pasó nada. Pienso que podría haber pasado de todo, pero es verdad que no pasó nada. Para mí lo más importante fue el haberme podido sentar con él”.

“Cuando él me lo contó lo primero que hice fue llamarla porque teníamos una relación de conocernos. Pudimos hablar y lo primero que hice fue pedirle perdón por la historia, porque puse una palabra muy poco elegante. Fue en un momento de calentura”.

“Creo que podemos seguir juntos, porque volvería a empezar con él. Él me mostró las cosas como pasaron y está arrepentido. Seré tonta pero creo en el perdón, creo en la palabra. Lo miré a los ojos y creo en su arrepentimiento”.