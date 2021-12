La Universidad de Buenos Aires ( UBA) “no se anduvo con chiquitas” y realizó un multitudinario espectáculo gratuito, bautizado como " UBA200 en Concierto", en el que celebró su bicentenario. Esto tuvo lugar en las vistosas escaleras de la Facultad de Derecho, la cual luce unas impactantes columnas.

Entre otros, el elenco de artistas que participó de este acto estuvo integrado por Abel Pintos, Soledad, David Lebón, Pedro Aznar, Elena Roger, Lisandro Aristimuño, Lito Vitale, Jairo, Cazzu, Natalie Pérez, Juan Carlos Baglietto, Femigangsta, Víctor Heredia y el grupo Conociendo Rusia. ¿Cuánta gente disfrutó de estos artistas? Se estima que unas 140 mil personas. Todo el evento fue transmitido por la TV Pública y podrá verse a través de Youtube.

Además, una banda musical de 100 integrantes también dijo presente en el lugar bajo la dirección de Ezequiel Silberstein. Eran parte de la Sinfónica Nacional, Filarmónica de Buenos Aires, Estable del Teatro Colón, Estable del Teatro Argentino de La Plata y algunos integrantes de la orquesta de la Universidad de Buenos Aires y del Nacional Buenos Aires.

En cuanto a los conductores del evento, Luciano Cáceres y Cecilia Roth se encargaron de esta tarea. Presentaron a Mora Godoy y Sergio Fernández Díaz en la apertura, quienes interpretaron “Libertango”, el primero de los tres homenajes a Astor Piazzola. El histórica bandoneonista también fue celebrado por Katie Viquiera con su "Milonga de la Anunciación", Elena Roger y su interpretación de "Preludio para el año 3001" y la presencia de Raúl Lavié para "Adiós Nonino" con la poesía de Eladia Blázquez.

Abel Pintos aseguró que "la educación pública, gratuita y de calidad, tenía que ser celebrada con un evento gratuito y de calidad".

Marcelo González, encargado de idear la propuesta y de “traer” a los artistas, señaló que “la UBA es un orgullo para todos los argentinos y homenajearla en el año de su Bicentenario contó rápidamente con el apoyo de prestigiosos artistas; es un modo de reconocer a todo el sistema de educación pública del país".

Entre las otras actuaciones, se destacaron Cazzu y Lito Vitale (piano), para entonar "Alfonsina y el mar" de Ariel Ramirez y Felix Luna. Por su parte, Celli versionó "Adiós", de Gustavo Cerati; y Víctor Heredia se subió al inmenso tablado para cantar su "Razón de vivir" en compañía de Jairo y Carolina del Carmen Peleritti.

En cuanto a Abel Pintos, uno de los artistas modernos más importantes, expresó que “tuvimos esta chance que es soñada porque la educación pública, gratuita y de calidad, tenía que ser celebrada con un evento gratuito y de calidad. A mí me llamaron los productores y las autoridades de la UBA para esto. Comencé a llamar a colegas para contarles el proyecto. Algunos se tuvieron que ir bajando por diferentes motivos. Fue por eso que le dije al director musical que teníamos que tener un plan B. Por eso me aprendí todas las canciones en caso de que a otros músicos les surgieran otros trabajos o no pudieran venir por diferentes motivos. Los músicos [debido a la pandemia] estuvimos esperando mucho tiempo el trabajo”.