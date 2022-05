En el marco del Día Internacional de la Enfermería, se celebró este jueves en el Teatro Castelao del Centro Gallego, una ceremonia conjunta entre autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Red BASA, para reconocer a este sector de los profesionales de la salud.

El encuentro contó con la presencia de Luis Brusco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, la directora general de la Red BASA, Alicia Canga y la directora general de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Irene Simeoni.

También participaron el director médico del complejo sanatorial de la Red BASA, Ariel Sosa, y la subdirectora médica, Andrea Falugi, y otros directivos de las escuelas de Enfermería de UBA, ademas d. unos 200 estudiantes de la carrera.

Brusco, vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, destaco la importancia de la enermeria en la salud pública.

Durante la celebración, que se extendió más de 3 horas, enfermeros y enfermeras de cada sede expusieron sus experiencias de aprendizaje en relación a la telemedicina, vacunación, voluntariado, virtualidad, fortalezas nacidas en la pandemia, resiliencia, el impacto de la profesión en la comunidad y los aprendizajes en las prácticas.

Sobre el cierre del evento, la directora general de la Red BASA le entregó un premio de reconocimiento a la licenciada Irene Simeoni, por su labor y compromiso con la profesión. Ademas se realizó la entrega de diplomas a todos los jefes y supervisores de enfermería de los sanatorios de la Red.

La escuela de Enfermería de UBA cuenta con 16 sedes, de las cuales la sede 93 corresponde al Policlínico Regional UOM Avellaneda de Red BASA con dos comisiones, que son el Centro Gallego de la Ciudad de Buenos Aires y el Policlínico UOM Avellaneda.

Formar profesionales: un trabajo de equipo

Sobre el convenio entre la Red Basa y la UBA, Canga valoró, en diálogo con Crónica, la posibilidad de poder generar “un semillero que sirva como terreno fértil para cumplir un gran cometido, que es el de dar salud”.

“Les brindamos toda nuestra estructura, nuestro soporte. Hacer las alianzas estratégicas. Siempre tener alumnos es una inyección de entusiasmo y de energía. Este año ingresaron 400 alumnos de enfermería al ciclo lectivo”, destacó la directora general de Red BASA.

" No se puede lograr nada sin enfermería de calidad”, aseguro Alicia Canga, de Red Basa.

Sobre esta línea, Simeoni resaltó, a este medio, "el espacio y desarrollo brindado desde la Red BASA permite elevar la calidad e incorporar a los estudiantes a lugares de excelencia, en donde pueden formarse y pueden seguir trabajando”.

“Un agradecimiento muy especial al contador Raúl Olmos, presidente del Grupo Olmos, y a todo su equipo, porque realmente nos ha fortalecido en este encuentro de estudiantes. Lo podemos ver y es algo tan lindo, tan esplendido. Agradecimiento también a los estudiantes, porque esta es su tarea”, enfatizó la directora general de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Una de las personas que pudo aprovechar de las posibilidades que le brindaron la formación académica en el Centro Gallego estudiante Daiana Ayelén López, representante del Centro de Estudiantes de Enfermería PAE, quien señaló a Crónica que “necesitaba horas prácticas” y pudo realizar sus primeras experiencias en este centro de salud “rodeada de grandes profesionales”.

Por su parte, el director médico del complejo sanatorial de la Red BASA se refirió al “rol fundamental” que cumple la enfermería como “sostén” de la “red sanatorial, que cuenta con 15 sedes”, ya que “están día a día con los pacientes, trabajando continuamente las 24 horas del día”.

“Después de unos años de pandemia que estamos terminando de transitar, el sacrificio de enfermería. Nuestros centros de salud están abiertos para otras escuelas de enfermería, además de UBA”, sostuvo Sosa a este medio. En ese sentido, Canga tambien apuntó, "en la Red BASA somosdefensores acérrimos de lo es el rol del enfermero en toda la atención de salud”.

“Finalmente los enfermeros son los que están con el paciente casi las 24 horas. Creemos que no hay salud de calidad si no le damos un rol fundamental a todo el trabajo de enfermería. No se puede lograr nada sin enfermería de calidad”, concluyó.