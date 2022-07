Una joven difundió su video para entrar a la nueva edición de Gran Hermano y reveló el motivo solidario que la impulsa a ser parte del histórico reality show de la televisión argentina. Su pequeño sobrino debe ir a Ecuador para realizar un tratamiento que tiene un costo millonario. Entre los miles de postulantes para entrar a la casa más conocida del país se destaca la estudiante que se define como “súper alegre” y “optimista”.

Se trata de Belén Torres, una chica oriunda de Bariloche,que se inscribió para ser participante del programa anunciado por Telefé y pide apoyo de la comunidad para sumar posibilidades de ser citada. En el video que le mandó al Gran Hermano detalla que tiene 19 años y está cursando el primer año para ser Técnica Superior en Emergencias Médicas. Es soltera y no tiene hijos.

En tanto, también relató que viene de una familia numerosa: es la más chica de sus cinco hermanos y tiene 11 sobrinos. “Me considero una chica súper alegre, optimista, soy súper sociable. Al principio me cuesta arrancar, pero cuando agarro confianza, no paro de hablar”, se describió en el audiovisual que envió a la producción del reality show.

Sobre la joven de Bariloche que quiere entrar a Gran Hermano para ayudar a su sobrino

“No me gusta la gente falsa, si tengo un problema o algo que me molesta voy y te lo digo para que tratemos de arreglarlo, sino bueno”, agregó sobre su personalidad. Del mismo modo,la joven advirtió: “Soy una chica que si me falta la comida me pongo de muy mal humor. No me molesten porque se arma la podrida”.

“También me la paso todo el día con el celu, en las redes, viendo videos y demás. Hago videos para TikTok, no soy conocida, pero bueno, hacemos el intento. Es más una distracción que otra cosa”, completó Belén sobre su tiempo libre. “Soy una chica supero segura de sí misma. ¿Si, no?”, bromeó la joven para llamar la atención de los organizadores de Gran Hermano.

Por otra parte, en su casting también señaló: “Considero que soy una buena candidata para Gran Hermano, ya que soy una chica súper competitiva y tengo mis estrategias de juego, obviamente”. “Nunca estuve en televisión, ni en un reality, y sería una experiencia única. Sé que me voy a divertir, pero voy con la mentalidad de que voy a ganar”, aclaró con énfasis.

Finalmente, Belen remarcó su objetivo solidario: “Con el premio podría ayudar a mi sobrino en su rehabilitación. Actualmente tiene un problema de salud”. En el último tramo compartió una imagen con la historia del pequeño que necesita una importante suma de dinero para tratar su situación.

Santiago necesita viajar a Ecuador

Santiago Sánchez, el pequeño sobrino de 15 años, debe ir a Ecuador para realizar un tratamiento de rehabilitación que tiene un costo total de 10 millones de pesos. Cabe mencionar que es no vidente y sufrió una defunción valvular, un shock cardíaco y un accidente cardiovascular.

Su madre Celeste cuenta que el adolescente cantaba y tocaba el piano. Para mejorar su cuadro médico debe hacerse un tratamiento de terapia celular regenerativa, en varias sesiones en el país mencionado.

Sobrino de una postulante para Gran Hermano.

“Merece la posibilidad de rehabilitarse y volver a hablar y cantar porque la música lo es todo para él”, describió la madre de Santi en un emotivo mensaje que vieron miles de personas gracias a su tía Belén. "Espero que nos tengan en cuenta a los que somos del interior", concluyó la joven en su video para Gran Hermano.