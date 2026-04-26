Brian Sarmiento, acusado de escupir la comida de sus compañeros en "Gran Hermano": la foto que generó repudio

En la casa de "Gran Hermano: Generación Dorada", Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro del escándalo junto a Danelik por los dichos homofóbicos contra Juani Car. Sin embargo, en plena cuenta regresiva hacia una nueva gala de eliminación, el exfutbolista quedó envuelto en otra polémica: lo acusan de escupir la comida de sus compañeros.

Todo se desató a partir de una imagen que circuló con fuerza en "X" (ex Twitter). En la captura se observa al participante, quien fulminó a Pincoya, dejando caer algo de su boca sobre un plato que estaba lavando. Esa secuencia generó un fuerte rechazo inmediato entre los usuarios, pero con el correr de las horas, aparecieron más versiones que agravaron el cuadro.

Algunos internautas aseguraron que no sería un hecho aislado, sino una conducta repetida, incluso dirigida hacia la comida de concursantes con los que mantiene diferencias dentro del juego.

Las redes estallaron con mensajes de indignación. "No es la primera vez que lo hace. Larga escupitajos en la bacha", "Es inmundo y da mucho asco", fueron algunas de las opiniones que se leyeron en las redes.

Brian Sarmiento, acusado de escupirle la comida a sus compañeros.

El impacto ya se siente fuera del programa. Su imagen pública cayó con fuerza en los últimos días, mientras el clima dentro del ciclo se vuelve cada vez más espeso. La definición se acerca y el escándalo suma un condimento clave.