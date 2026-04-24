"Gran Hermano Generación Dorada" no saldrá en vivo el domingo 26 de abril: el motivo detrás de la decisión de Telefe

"Gran Hermano Generación Dorada" no saldrá en vivo este domingo 26 de abril por un cambio previsto para esta fecha en la programación de Telefe. En el último programa, Santiago del Moro adelantó que la próxima gala será recién el lunes 27, donde se conocerá al nuevo participante eliminado.

¿La razón? El canal de las tres pelotas emitirá en su pantalla los premios Martín Fierro de la Moda desde las 21 horas, al término de "Pasapalabras" con Iván de Pineda.

Los premios Martín Fierro de la Moda se emitirán este domingo 26 de abril en Telefe.

El evento de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), presidida Luis Ventura, arrancará con la clásica alfombra roja y culminará con la entrega de la estatuilla dorada.

Mientras tanto, "La noche de los ex" con Robertito Funes Ugarte se mantiene los sábados a la noche para mantener entretenido al público y competir contra "La noche de Mirtha" (El Trece). En cambio, Santiago del Moro retomará las galas en vivo el lunes 27 de abril, fecha en que se conocerá al nuevo eliminado de "Gran Hermano".

La placa está conformada por cinco jugadores, tres mujeres y un varón: Sol, Zunino, Yipio, Danelik y Brian. El voto es negativo; quien más votos obtenga se retira de la competencia.