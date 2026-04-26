Telefe levanta el programa de "Gran Hermano" de este martes 28 de abril: el inesperado motivo

"Gran Hermano Generación Dorada" tendrá menos días al aire en la última semana de abril. Resulta que el reality conducido por Santiago del Moro no se emitirá en vivo este martes 28 de abril, debido a un cambio previsto en la grilla de programación del canal.

Según La Pavada de Diario Crónica, el domingo 26 de abril por el Martín Fierro de la Moda 2026 y este martes 28 por el partido de Boca-Cruzeiro a las 21.15, con Juan P. Varsky, Pablo Giralt y el stream por Telefé, no va al aire "GH. Generación dorada". Esta noche, Santiago del Moro va con todo: el eliminado, nuevo ingreso, líos de la casa y anuncios. Todavía no confirman fecha de repechaje; ahí veremos si Andrea vuelve. Dicen que no, que la actriz no arregló, pero "GH" es minuto a minuto.

La placa está conformada por cinco jugadores, tres mujeres y un varón: Sol, Zunino, Yipio, Danelik y Brian. El voto es negativo; quien más votos obtenga se retirará de la competencia.

La placa negativa de "Gran Hermano Generación Dorada".

En cuanto al ingreso en "Gran Hermano", entrará un/a nuevo/a participante para ocupar el lugar que dejó vacante Jessica Maciel. Cabe recordar que la creadora de contenido y artista trans abandonó el juego a raíz de la notificación judicial que debió firmar dentro de la casa, pese a que el público no tenía intenciones de eliminarla del reality.

Mucho se rumoreó que podría entrar la cantante Gladys "La Bomba" Tucumana. Lo cierto es que Santiago del Moro confirmó que la producción estaba entre dos personas y se decidiría finalmente por una.

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