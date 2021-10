El cantante Santiago Chano Moreno Charpentier habló por primera vez a fondo luego de su internación sobre su adicción a las drogas, la internación por la que tuvo que atravesar luego recibir un disparo por parte de un policía, mientras atravesaba por un brote psicótico, y además como atraviesa su rehabilitación.

En diálogo con el periodista Jorge Lanata, en su programa "Lanata sin filtro", el ex líder de Tan Biónica reflexionó sobre como fueron los momentos previos que lo llevaron al episodio que cambiaría su vida, tras superar su internación en el hospital Otamendi y estar realizando tratamiento por adicciones en la actualidad.

"Tengo 40 años y cuando consumía terminaba muy mal, al borde del un brote psicótico, desde una semana antes no me acuerdo nada. De hecho, la última vez que vine acá te mentí, dije que estaba bien, pero ahí hubo varios días que no se qué pasó", aseguró Chano a Lanata.

.

Al respecto, el cantante consideró en relación a su adicción a las drogas que "muchas veces, el consumo era triste, no era algo de fiestas, social ni nada, consumía solo y estaba paranoico" al pensar que "había gente" en su casa.

"Consumía llorando, llamaba al dealer diciendo no quiero más esto para mí. Cuando estás con el consumo activo es difícil parar solo, parás con una tocada de fondo y tuve varias, pero esta vez no me acuerdo nada", enfatizó Charpentier.

Chano resaltó que frente a una situación de dependencia a las drogas de este tipo "hay gente que no entiende que lo es, igual que la obesidad, hay gente que sufre y te estigmatizan pro ser estrella de rock, camarines y nada que ver, los camarines están poblados de gente sana".

.

"Yo me quería lastimas a mí mismo, es una pulsión que hace mi cabeza, mi cabeza sabe que soy inteligente para eso y las ganas no me vienen diciendo ‘qué rico’, sino diciendo ‘puedo ir a ese lugar, salir con esa chica que en el bolsillo tiene lo que yo quiero’", recordó el cantante.

Sobre este punto, el cantante ejemplificó lo que le sucedía con que "la mayoría de los adictos llaman al dealer para decirle que le compran 200 dólares y a las dos horas 200 mas y a las seis de la mañana el golpeas la puerta pidiendo mas".

.

En torno a sus proyectos para lo que viene, Chano resaltó que si bien ahora todo lo que hace lo pone "en duda", si está seguro de sus ganas de volver a realizar shows y ya tiene planificado tres presentaciones en el Luna Park, para el próximo 4, 6 y 25 de noviembre.

"Es mi vida, no pregunté ni cuánto voy a cobrar, me gusta estar con la gente y me acostumbré a que me puteen y que me quieran, me di cuenta que los medios me querían y estoy agradecido que la gente me bancó todas las que hice, lo digo con honestidad: Estoy agradecido de todas las que me perdonaron y que la gente me quiera venir a ver", remarcó.