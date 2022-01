Este martes por la mañana, a sus 50 años, murió el baterista Martín Carrizo. Hace cinco años había sido diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica, una enfermedad degenerativa que se hizo conocida mundialmente gracias al "Bucket Challenge< /i>".

El Indio Solari quien muchas veces lo definió como “el mejor ‘batero’ de la Argentina”, decidió dedicarle un emotivo posteo en sus redes sociales. Se trató de una pequeña carta escrita a puño y letra, en la que manifestó lo que había significado para él y cómo perdurará en su mente.

El Indio Solari le dedicó emotivas palabras a Martín Carrizo tras su muerte (Twitter).

“Don Martín pasó por esta dimensión con un espíritu decidido a ser joven, siempre. Desde ahí me ayudó a reír más de lo que mi locura me permitía. Por esto lo recordaré en las palabras que suelto en cada brindis. ¡Gracioso y valiente! Eso fue don Martín”, lo homenajeó el ex líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

La lucha del Indio Solari por su amigo Martín Carrizo

Carrizo, hermano de la conductora infantil Caramelito, tocó muchos años junto a Gustavo Cerati y luego con el Indio Solari con quien entabló una entrañable amistad. Cuando el baterista dio a conocer su diagnóstico, el líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado decidió hacer un show a beneficio para ayudarlo con el tratamiento que debía realizarse en Estados Unidos.

Una de las primeras cosas que hizo cuando creó su cuenta en Instagram fue pedirles ayuda a sus seguidores. "Estoy hablando para pedirle un favor muy grande a todos, sobre todo en este momento en el que la economía no anda muy bien para ver si podemos darle un empujoncito a Martín Carrizo. Ustedes deben conocerlo como el mejor baterista de la Argentina, tiene un espíritu colosal, está peleando mucho. Pero tiene una enfermedad muy compleja que necesita tratarse en el exterior, es muy costoso", aseguró en un video.

Tras difundir la cuenta en la que se podía depositar el dinero, Solari agradeció a quienes ya estaban colaborando con la causa. "Vamos a ver cómo entre todos podemos darle un empujoncito para que vuelva a poder vivir tranquilo, con dignidad. Les mando un gran cariño a todos y le agradezco de antemano a los que puedan colaborar con esto. Gracias por todo", sentenció.

Con todo lo recaudado, a fines del 2019 Martín viajó a Miami para realizar el tratamiento. Al terminar la primera etapa volvió a la Argentina, pero nunca reunió el dinero suficiente para volver y terminarlo.