Con el suicidio de Gustavo Martínez todavía fresco, Karina Antoniali, ex esposa de Eduardo Fort, habló con los medios acerca de la situación. En particular, se refirió a la reacción de Felipe Fort tras la muerte de quien, hasta dicho momento, era su tutor.

Recordemos que Antoniali estuvo casada con uno de los hermanos de Ricardo Fort y asistió al velorio de la ex pareja del empresario. En ese contexto, fue consultada por las resonantes declaraciones de uno de los mellizos.

"Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, Cesar y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron", había posteado Felipe Fort en sus redes sociales.

Felipe y Marta Fort asistieron al entierro de Gustavo Martínez en el Cementerio de Chacarita.

“Sí, brazos cerrados. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento. Me parece muy hipócrita que la gente opine sin saber lo que pasó", agregó.

¿Qué dijo Karina Antoniali?

Para comenzar, indicó que se enteró del fallecimiento de Martínez “por mensaje de texto. No lo podía creer hasta que no hablé con Eduardo y me lo dijo”.

Aclarado esto, le “respondió” a Felipe Fort por sus dichos. “Felipe y Marta hacen lo que ellos quieren. No son mayores de edad, pero ya tienen 17 años así que si lo hicieron… Son chicos”, expresó.

Karina Antoniali estuvo casada con Eduardo Fort, hermano de Ricardo.

Recordemos que ambos estuvieron presentes en el entierro de quien fuera su tutor por muchos años. Recordemos que ambos estuvieron presentes en el entierro de quien fuera su tutor por muchos años. El suicidio de Martínez se produjo desde un piso 21, luego de aparentemente ingerir una pastilla y cortar la red de protección con un cuchillo.

Además, un periodista que siguió el caso expresó que “piensan igual que intentó suicidarse, por un lado, pero lo hizo por otro”.

En adición, Antoniali aseguró que, a pesar de los dichos, sienten la perdida. “Son dos adolescentes. Yo tengo mellizos adolescentes y todos los adolescentes son rebeldes. No hablé con ellos, pero yo calculo que están sintiendo esa pérdida, que después la van a asimilar”, manifestó.

.

¿Cuáles son los planes de Felipe y Marta Fort?

Tras despedir a Martínez en Chacarita, ambos emprendieron un viaje a Miami, acompañados de su niñera, Marisa López, donde, según parece, van a quedarse a vivir una vez cumplan la mayoría de edad.

“Yo voy a estar bien por los chicos. ¿Sí? Es una muerte violenta, y el tema y el problema, ¿sabés qué es? El castigo a los chiquitos. Está todo el mundo equivocado", declaró López.