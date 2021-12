Los trabajadores de una de las plantas de Fernet Branca anunciaron que continuarán con las medidas de fuerza por reclamos salariales, efectivización de empleados y condiciones de seguridad e higiene en la fábrica, por lo que alertaron sobre un “inminente” desabastecimiento de fernet para las fiestas de fin de año.

Según detallaron fuentes cercanas a los trabajadores a crónica.com.ar, el bajo stock de botellas de esta popular bebida alcohólica provocará el “inminente desabastecimiento en las góndolas” de los supermercados para Navidad y Año Nuevo.

Los trabajadores se encuentran en asamblea permanente y trabajan a reglamento porque piden una recomposición salarial, efectivización de contratados y condiciones de seguridad e higiene. La producción había bajado hace una semana a un 30% de su capacidad, pero aseguran que en estos momentos la situación podría empeorar y dejar sin stock de fernet a varias de las principales ciudades de nuestro país.

Las banderas de los trabajadores por el reclamo en la planta de Fernet Branca de Tortuguitas, Buenos Aires.

Voceros indicaron a este medio que la situación entre la patronal y los trabajadores “está tensa”, porque la empresa italiana Fratelli Branca, radicada en Argentina, ya suspendió a varios activistas en lo que va de los últimos meses.

De continuar las medidas de fuerza de los trabajadores, por la no negociación de la compañía, es posible que tanto el 24 y 25 de diciembre, como el 31 del mismo mes y 1 de enero de 2022, las celebraciones se realicen sin un fernet en la mesa.

Las negociaciones y la conciliación obligatoria

Hace una semana finalizó la conciliación obligatoria, que había sido determinada por el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires en la planta de Tortuguitas en octubre pasado tras una medida de fuerza. La conciliación “se acató a rajatabla”, había asegurado José Vera, delegado de los trabajadores.

Ahora, los empleados continuaron con la protesta ya que la patronal solo dio como respuesta una suma no remunerativa y profundizó las represalias contra los empelados, mediante despidos, suspensiones y apercibimientos.

"La patronal intenta avanzar con maniobras y amenazas a los compañeros que trabajan en la línea de producción por no usar una barreta para destrabar los pallets que pesan casi una tonelada. Los compañeros no se niegan porque sí. Solo están obedeciendo la orden del ministerio de Trabajo para no ver afectada su integridad física", argumentó Vera.

Los trabajadores reclamaban desde hace unos meses que la empresa Fratelli Branca efectivice el pase a planta permanente de 11 operarios contratados y un incremento salarial del orden del 35 por ciento, así también como el pago semestral de vouchers en mercadería.