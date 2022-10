Rocío García y Carolina Velarde son las fanáticas de Coldplay que fueron tocadas por la varita mágica. Es que luego de pasar horas en la puerta del Hotel Faena, donde se aloja la banda británica que está de paso en la Argentina con su gira “Music of the Spheres World Tour”, lograron cumplir su sueño y no solo abrazaron a su ídolo, Chris Martin, vocalista del grupo musical, sino que además se tomaron fotos que para siempre inmortalizarán ese momento inolvidable.

Una de las historias la protagonizó Rocío, que el jueves pasado, precisamente en el día de su cumpleaños recibió el mejor regalo y conoció a Martin. En diálogo con LU12 AM680, contó la emotiva secuencia que describió como "inexplicable".

“Éramos tres, no había nadie más, él venía pancho caminando, yo con mi cartel, lo mira, viene y me abraza, fue inexplicable”, describió Rocío, en diálogo con el medio local.

Sin embargo, la misión que terminó con final feliz había sido planeada desde el domingo. Es que tras repetidas visitas al hotel Faena, Rocío y otras fans armaron un grupo de WhatsApp para mantenerse comunicadas sobre los movimientos de los integrantes de la banda británica y la posibilidad de conocerlos.

“Ayer (por el jueves) fue mi cumpleaños y le digo a mi pareja: Gordo, disculpame si no estoy en todo el día, pero quiero sacarme una foto con Chris”, relató. Así fue que montó guardia en Puerto Madero, con un cartel que rezaba: "Mi mejor regalo de cumple sería una foto con vos”, detalló.

Para su sorpresa, cuando menos lo esperaba lo tenía a su ídolo frente a frente, quien leyó su cartel, y sin mediar palabra, automáticamente la abrazó. “Tiene esa humildad. Estoy emocionada, todavía no caigo”, expresó Rocío, y sostuvo que "nunca perdió las esperanzas de cumplir su sueño".

Rocío asistió el martes pasado por primera vez al show de Coldplay, gracias a la entrada que le había regalado su novio por el cumpleaños y quedó fascinada por el despliegue de la banda. "Es tremendo show”, aseguró.

La otra mágica historia la vivió en carne propia, Carolina Velarde, que viajó desde Salta y también tuvo la posibilidad de conocer al vocalista. “Venía caminando y le hablé con el poco inglés que tengo. Le dije hola, te sigo desde el 2000, me costó mucho venir acá y me entendió”, contó en diálogo con La Opinión Austral.

Velarde relató la agotadora odisea que tuvo que llevar adelante para cumplir su sueño y así obtener la foto con Martin, aunque aseguró que valió la pena cien por ciento. “Hice 28 horas de viaje en colectivo, soy discapacitada, tengo un problema en las caderas por un accidente que tuve hace años. Fue mucho sacrificio”, señaló Carolina y se mostró feliz y satisfecha por la foto y las palabras que cruzó con el líder de Coldplay.

Cabe destacar que Argentina vive el furor por Coldplay que lleva adelante una histórica gira que incluye una serie de 10 recitales en el estadio de River Plate, un récord de presentaciones para una banda en una única visita al país.