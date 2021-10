Todo comenzó el fin de semana pasado, cuando Wanda Nara subió una historia a su cuenta de Instagram con la frase: "Otra familia te que cargaste por Zorra". De inmediato comenzaron a circular rumores de una supuesta infidelidad de su esposo, Mauro Icardi, con la actriz Eugenia "La China" Suárez.

Pero el escándalo siguió creciendo, mediaticamente comenzó a ser llamado Wanda Gate, y no para de sumar capítulos, redes sociales de por medio. Dejar de seguirse, bloqueos, volvear a seguirse y posteos con dedicatorias, fueron algunos de los movimiento de las cuentas de Instagram de los invoucrados que tienen en vilo a millones de personas.

Pero las repercusiones fueron más allá del mundo del espectáculo, pues el futbolista se ausentó a algunos entrenamientos de su equipo para viajar a Milán, donde intentó recomponer su relacion, y también se perdió un partido de Champions, por lo que la situación despertó preocupación en el PSG.

Mientras tanto, el futbolista de 28 años se mostró muy activo en su Intagram: primero con un intento de reconción, mediante dedicatorias como el del Día de la Madre. Y luego, solamente conservo en su lista de seguidos a la madre de sus hijas, Isabella y Francesca. Pero todo cambió el pasado viernes, cuando compartió una foto hot junto a su esposa en una historia, que despertó la furia de Nara.

Tras la publicación de la imagen en donde se la ve con el cuerpo desnudo y acostada sobre él, la ex esposa de Maxi López lo bloqueó. Como si con la foto no fuese suficiente, el mensaje que lo acompañaba era más que elocuente: “¡Cuando estás en modo soltera en Instagram, pero a la noche venís a pedir perdón! ¿En qué quedamos, Wanda? No me queda claro”.

Recién este domingo por la mañana la empresaria volvió a figurar entre las dos cuentas seguidas por el delantero -son ella y el PSG-, ya que al parecer lo desbloqueó. Pero eso no quiere decir que la relación haya sanado, ya que además de eliminar las fotos recientes juntos, ella continúa sin seguirlo e ignorando sus publicaciones.

Mientras tanto, Nara parece refugiarse con amigos. Esta madrugada disfrutó su "soltería" en la noche de París y compartió un video desde un boliche en TikTok. Pero hace algunas horas retomó la actividad en su cuenta de Instagram con algunos posteos, que según sus casi 10 millones de seguidores tienen como destinatario al futbolista.

Por la mañana subió una foto comiento unas baguettes con el mensaje: "Mi domingo. Y ustedes???". Pero lo que llamó la atención es que la rubia de 34 años sigue sin usar el anillo de matrimonio.

Luego, subió un reel, que compartió en sus historias para promocionar su marca de cosméticos, pero que muchos leyeron como un dardo contra Icardi. Ya que la canción elegida para musicalizarlo es Pendejo de Enrique Iglesias: "Y por un ratico, me quito el corazón y te lo dejo pa' ver si así te hago sentir lo mismo", dice la letra en el fragmento que se escucha.

Wanda e Icardi: ¿Más cerca del divorcio que de la reconciación?

Pero más allá de las especulaciones, según Yanina Latorre, "Wanda Nara está más cerca del divorcio que de arreglarse con Mauro Icardi”.

La panelista de LAM sostuvo el pasado viernes que su hermana Zaira Nara y su mamá Nora Colosimo están indignadas con todo lo que pasó, y que su abogada Ana Rosenfeld le recomendó que se separara.

“Wanda me dijo: ‘Yani no estamos juntos, pero compartimos la misma casa porque mis hijos van al colegio’. Él empezaba a entrenar de nuevo. Ellos laburan juntos y tienen reuniones. Pero ella sigue destruida. Otras veces la he notado más enojada, ahora está apagada”, contó.

En el caso que los trámites de divorcio se inicien, se especula que habrá una acuerdo millonario. Pues Latorre reveló el pasado sábado en el programa radial de Marcelo Polino que Wanda Nara gasta 500 mil dólares por mes para vivir.