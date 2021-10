Hace casi cincuenta años había un pequeño que, paradójicamente, estaba considerado dentro de los grandes. Se trata de Marcelo Marcote, un niño prodigio de la TV quien a sus siete años ganó unMartín Fierro. Hoy, alejado completamente de las cámaras, se dedica a su otra pasión, la de ayudar a los demás desde la medicina.

Es hincha fanático de Independiente, se recibió de médico y tiene las especialidades de pediatría y neumonología. Dos meses antes de la llegada de la pandemia fue nombrado director asociado del Hospital Presidente Perón de su querida Avellaneda.

"De chico decía que iba a ser médico veterinario, sabía que iba a hacer algo relacionado con lo humanístico, con la salud de los animales o la salud de la gente".

El día que descubrieron a Marcelo Marcote

Marcelo era un niño muy simpático y asistía a la Escuela Hipólito Yrigoyen de Avellaneda cuando el marido de su maestra de jardín, que era fotógrafo, les pidió autorización a sus padres para sacarle fotos y mandarlas a un concurso de expresión.

La picardía de Marcelo Marcote llamaba la atención y era todo "un influencer" de la época.

Su tupido flequillo y las coloridas pecas que adornaban su cara hicieron que ganara el concurso y casi inmediatamente comenzó a hacer publicidades.

Marcelo Marcote ganó un Martín Fierro con tan solo siete años (Imagen de archivo).

Grandes marcas de zapatillas, dulce de leche y hasta chocolate lo convocaron para que fuese su imagen. En 1972 con tan solo seis años, entró al mundo de las novelas por la puerta grande y de la mano de Alberto Migré en "Rolando Rivas, taxista". Gracias a este trabajo, un año después fue premiado con el Martín Fierro en la categoría de Revelación.

El pequeño Marcelo Marcote compartió pantalla con las grandes figuras de la época.

A partir de allí trabajó en una veintena de películas y series junto a grandes actores como Luis Sandrini, Antonio Gasalla, Arnaldo André, Arturo Puig y China Zorrilla. Pero a los 17 años, cuando estaba haciendo "La tarde de los chicos" en Canal 13, decidió dejar esta profesión para siempre para arrancar con su pasión por la medicina.

Marcelo Marcote en "Rolando Rivas, taxista"

Marcelo Marcote, "mi hijo el dotor”

De pequeño tuvo una gran vocación por la salud. "Yo de chico decía que iba a ser médico veterinario, sabía que iba a hacer algo relacionado con lo humanístico, con la salud de los animales o la salud de la gente. A los 18 años me decidí por medicina y me apasionó. Si tuviera que elegir de nuevo una carrera, elegiría la misma", aseguró en diálogo con Radio Nacional.

Marcelo Marcote y su equipo antes de la llegada del coronavirus (Gentileza Clarín).

Desde el primer momento se lo tomó con mucha seriedad y paralelamente a sus estudios en la UBA, ya trabajaba en el nosocomio en el que continúa en la actualidad. "Me recibí de médico en 1994, luego estudié pediatría y después neumonología. Estoy en el hospital desde hace treinta y cuatro años, pero empecé como técnico de hemoterapia ad honorem", recordó.

"Me recibí de médico en 1994, luego estudié pediatría y después neumonología"

En enero del 2020, apenas dos meses antes de la llegada del coronavirus al país, aceptó el cargo de director asociado del Hospital Presidente Perón de Avellaneda y desde entonces ha estado luchando contra la pandemia.

Marcelo Marcote y sus primeros pasos en el espectáculo

En cuanto a una posible vuelta al mundo de la farándula, aseguró que es muy tímido y todavía le da vergüenza cuando lo reconocen, pero sí le gustaría hacer algo de bajo perfil. "Estuve a punto de hacer teatro under, pero sin fines económicos. Estuve ensayando una obra de Alejandro Casona que al final no se pudo dar. Era un libro maravilloso y con un grupo de chicos con una capacidad asombrosa. Siempre me gustó la radio, porque es una compañía noble", sentenció.