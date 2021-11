El “ Joker”, o “Guasón”, como se lo conoce en Latinoamérica, es uno de los personajes más emblemáticos de la historia de los comics y el séptimo arte por su extravagante vestuario, su inquietante carcajada, y su oscura historia de vida, que en conjunto lo convierten en una de las peores pesadillas de los habitantes de la ficticia Ciudad Gótica y Batman.

Sin embargo, nada podría estar más alejado del espanto y el terror que la versión argentina del “ Joker”. Tal como se vio hace pocos días atrás en las redes sociales, el villano de DC Comics apareció en una parada de colectivo en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue capturado por el lente de un vecino, su imagen se viralizó gracias a la cuenta de Instagram de @thewalkingconurban, y se ganó la simpatía y el respeto de miles de internautas.

A raíz de la curiosidad que despertó la foto de @mahenauta en Internet, el diario lomense La Unión se comunicó con el misterioso hombre del disfraz para dialogar sobre su historia y sus inicios como el “Joker argentino”.

.

La persona escondida debajo del disfraz es Daniel Sirvent, de 44 años, quien además de encarnar al personaje de ficción que se volvió trascendental en los últimos años por la multipremiada película de Todd Philips, es productor, camarógrafo y director.

El éxito mediático de este personaje no es nuevo, sino que data de hace algunos años, cuando tuvo la ocurrencia de presentarse a la escuela de Lanús donde le tocaba votar en las elecciones presidenciales del 2019 disfrazado de “el Joker”.

“Laburé en televisión más de 20 años, y en mi cabeza siempre estaba produciendo cosas, pensando qué hacer. Y cuando salió la película me pareció una genialidad, quería recrear la escena de la escalera para hacerla viral. Pero como a Argentina llegó tarde, ya la habían recreado en todos lados. No era nada nuevo. Entonces pensé qué hacer para que sea distinto, y pensando me fui a votar. Y ahí empezó todo. Fue la novedad", explicó Sirvent.

La fama explotó al instante y así nació @eljoker_argentino, la cuenta de Instagram donde comparte sus performances en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y varias localidades del conurbano. Además, fue invitado a programas televisivos como “Bendita TV” (Canal 9), y se codeó con influencers, youtubers y personajes del momento, como Yao Cabrera, “La Chabona”, el payaso “Pennywhise” de Lanús, el “Patón” Basile, entre otros.

“Nunca pensé que se iba a expandir tanto y se iba a hacer tan largo, pero tuve la suerte y gracias a Dios de que sí”, indicó el “Guasón”, que en las últimas elecciones legislativas volvió a presentarse en su característico disfraz.

Asimismo, contó que trabaja de la publicidad y de las contrataciones que le solicitan vía redes. No obstante, también adelantó que en diciembre lanzará su primera canción en todas las plataformas y que celebró que estaría por promocionar una nueva cerveza junto a una empresa muy conocida. “Hay que trabajar siempre. Si caen limones, hay que hacer limonada”, expresó.

.

¿Qué hacía el Joker en Lomas de Zamora?

Con respecto a la famosa foto que recorrió las redes sociales este fin de semana largo por el feriado, el “Joker Argentino” señaló a La Unión que ese día estaba esperando el colectivo vestido de su personaje porque solo tiene “una hora de disfraz” por contrato, por lo que sale una vez producido de su casa para ahorrarse tiempo.

Fuente: (Instagram @jlodreman)

Cuando salgo, noto que lo quieren más al Joker que a Batman.

“No puedo caer en todos lados con dos horas de anticipación, porque sino es ir, escorderme, y eso genera cierta incomodidad. Por eso me cambio antes de salir de mi casa y voy para allá. Le voy dando alegría a la gente, suma seguidores, y conociéndolos. Las cosas que pasan en la calle son increíbles. Recibo mucho cariño de la gente, y eso a mí me gusta”, concluyó.