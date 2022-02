Ni en Hollywood se ha visto un giro de trama como el de este tuit viral. Un usuario de la red social del pajarito compartió en respuesta a un hilo viral su propia historia "sobrenatural", cuyo final inesperado deshizo en risas a los internautas argentinos.

Todo comenzó con otro tuit viral, en el cual una madre describió el extraño intercambio que tuvo con su hija: "Ayer estaba peinando a mi hija de 4 años cuando de la nada me pregunta 'vos te acordás de cuando yo estaba perdida en la calle?' Lo raro es que ella jamás se perdió en ningún lado", comenzó la escalofriante historia.

Me respondió "Si, estaba perdida porque mis dos cuidadoras se habían muerto" Me dio escalofríos escucharla decir eso porque nunca había hablado de nada relacionado con la muerte y pensé que lo estaba inventando — Valentina (@gimenezvalen330) February 10, 2022

La nena prosiguió a contar cómo se había perdido "porque mis dos cuidadoras se habían muerto", que estaba a cargo de las dos difuntas porque "mis papás se murieron", pero que todo estaba bien, ya que "después encontré una familia nueva" con su madre. Lo más escalofriante de todo: era la primera vez que la niña hablaba "de corrido y con muchos detalles".

El hilo donde la madre relató el evento se volvió viral, reuniendo cerca de 45 mil 'me gusta's, más de 2 mil retuits y cientos de comentarios de otros internautas que compartieron sus propias experiencias sobrenaturales con los niños de la familia. Uno de estos usuarios fue Federico Belotti (@belottifede), quien publicó una respuesta que terminó siendo aún más viral que el tuit original.

La corta historia comenzó como tantas otras en los comentarios del hilo: "Mi abuela Lola murió en el 2004. Su apellido era Doneld. Un día hijo de 3 viene gritando LOLA DONE, LOLA DONE!!!. No lo podíamos creer, nunca le habíamos hablado de su bisabuela", contó el hincha de Newell´s. Sin embargo, el final de la historia no se lo esperaba nadie: "Cuando fuimos al comedor, nos habían robado todo. Él quería decirnos 'los ladrones'".

Mientras la veracidad de la historia es cuestionable (al ser cuestionado, el creador invitó al comentarista escéptico a "elegí creer amigo"), la publicación llamó la atención de Twitter. A pesar de eso, las flores se las llevó otra cuenta, que sacó una captura de pantalla del tuit de Belotti y lo publicó junto a la leyenda "estoy llorando". El tuit se viralizó con rapidez, reuniendo 80 mill 'me gusta's, más de 4 mil retuits y cientos de comentarios por parte de los internautas de Twitter.

El propio Belotti no dejó escapar la injusticia digital, comentando "era retwitt amiga, seguime al menos" bajo el tuit. Más allá de la batalla de custodia por el momento viral, la historia provocó los comentarios de más de un usuario de la red social azul: "Estaba por llorar de la emoción y a lo último no entendí que emoción sentir", "se lo leí a mi vieja para que vea que la reencarnación existe y quedé como una pel***** javsjsjs" y "Jajajaja a mí me sigue sorprendiendo que Twitter sea gratis" fueron algunas de las reacciones bajo el tuit viral.

estaba preparando el llanto y al final no supe qué hacer quedé con las lágrimas a medias pic.twitter.com/zJ6M5ZV8k7 — shinji icardi (@shinji_icardi) February 12, 2022