A dos años de la trágica muerte de Natacha Jaitt, la investigación continúa sin avances significativos y las sospechas de asesinato que esgrime su familia también llegaron a parte de la opinión pública. Y mientras se aguardan los tiempos judiciales, su hermano, Ulises Jaitt, y su hija, Antonella Olivera, la recordaron con emocionantes posteos: el pasado 13 de agosto hubiese cumplido 43 años.

Natacha tuvo una vida intensa: en cuestión de meses pasó de ser una argentina más en España a convertirse en una estrella televisiva del país europeo. Luego, trasladó su éxito a nuestro país, aunque en sus últimos años las denuncias, su adicción y los escándalos fueron el centro de sus apariciones mediaticas.

Con 27 años se fue a vivir a España con tan sólo 10 dólares, pero rápidamente quedó en el casting de Gran Hermano, y aunque inicialmente tuvo algunos inconvenientes por no posser toda la documentación necesaria, logró ingresar a la casa como suplente y llegó hasta la final: salió tercera con el 15 % de los votos del público.

.

Luego, fue contratada por el programa Crónicas marcianas como panelista y cronista de notas en el exterior y más tarde se hizo cargo de la conducción de su propio ciclo en la señal Playboy TV llamado Consultorio sexual.

También incursionó en la radio, condujo Esclava de tu agujero en la señal 99.1 Loca FM de Madrid y convirtió en una de las figuras de las revistas para adultos Interviú, Maxim y Playboy.

Natacha Jaitt durante su paso por Gran Hermano España.

En pleno éxito, Jaitt decidió regresar a Argentina para reencontrarse con su hija, Antonella, y protagonizó Sexo seguro por la pantalla de Playboy TV. Pero su presentación para el gran público fue durante un programa de Chiche Gelblung emitido en noviembre de 2007: la actriz tuvo un orgasmo en vivo.

Tras ese salto a la fama fue convocada por Gerardo Sofovich y más tarde llegó a compartir pantalla con Marcelo Tinelli, cuando participó del Bailando por un sueño. Luego, tuvo su propio programa en América TV, llamado Enciende tus sentidos.

.

Su escándalo con Diego Latorre y las denuncias en el programa de Mirtha Legrand

Si bien permaneció en el medio, ya sea como invitada a diferentes ciclos o como conductora radial, su nombre volvió a estar en todos los programas en octubre de 2017 cuando aparecieron imágenes de ella junto a Diego Latorre, que sugerían una relación amorosa entre ambos.

Finalmente, el affaire fue confirmado, pero los problemas sólo crecieron. Se hicieron públicos los chat entre ambos y Latorre le inició una demanda por extorsión: Jaitt terminó imputada por supuestamente haber cobrado 350 000 pesos para no dar a conocer material que supuestamente involucraba al periodista de manera sexual con otras personas.

Luego de unos meses alejada del medio, Jaitt regresó a la televisión en marzo de 2018 invitada por Mirtha Legrand. Esa noche la actriz acusó a varias celebridades y políticos de formar parte de una red de pedofilía relacionada con la investigación de abusos sexuales de menores que involucró a jugadores de las inferiores de Independiente.

.

El 10 de abril de 2018 prestó declaración como testigo en la Fiscalía de Avellaneda en la causa, por la que hubo siete adultos detenidos y nueve menores víctimas de ese delito.

Y al explotar el escándalo cobraron sentidos las advertencias que realizó meses antes Jaitt en su cuenta de Twitter: "No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa no, no fui. Guarden tuit", escribió en su momento la mediática. Una publicación que tuvo gran relevancia luego de su trágica muerte.

Denuncia de abuso sexual, adicción y muerte

A principios de 2019 denunció al director de cine Pablo Yotich, con quien tenía relación de amistad desde hace años, y a Maximiliano Giusto por haber sido drogada y violada el 4 de enero en casa de uno de ellos en Belgrano- ambos terminaron sobreseidos-.

Y justamente su última aparición pública fue el 21 de febrero cuando la justicia citó a indagatoria a los denunciados.

Dos días después, Jaitt participó de una reunión en un salon de fiestas llamado Xanadú, ubicado en el barrio privada Villa La Ñata, en Benavidez y se produjo su muerte: su cuerpo fue encontrado desnudo, en la cama de una habitaión, sin signos de violencia y con restos de droga a su lado.

.

Entre los presnetes estaban Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte, su productor y socio; el anfitrión, Guillermo Gonzalo Rigoni, el empresario Gaspar Esteban Fonolla, el electricista Gustavo Andrés Voltio Bartolín y de una joven identificada como Luana Micaela M.

Las pericias indicaron que Jaitt murió por una falla multiorgánica, sin signos de violencia. Sin embargo, su abogado Alejandro Cipolla señaló en reiteradas oportunidadades la posibilidad de que su cliente hubiera sido asesinada, dadas ciertas incongruencias sobre las circunstancias de su muerte en los informes respectivo.

Natacha Jaitt junto al abogado Alejandro Cipolla.

Más de dos años después, el caso todavía está en curso, a cargo de los fiscales Cosme Iribarren, Sebastián Fittipaldi y Diego Callegari. No hay imputados ni pruebas que demuestren que haya sido un homicidio, como sospecha su familia. Aunque el año pasado hubo un avance clave, cuando lograron acceder al Ipad de Natacha.

Sse trató de un trabajo en conjunto realizado por Gendarmería Nacional Argentina y Celebrate Inc., una compañía israelí especializada en desbloquear este tipo de dispositivos. “Espero que avance la causa y se le adjudiquen los delitos a los que colaboraron para que mi hermana se muera. Los testigos solo realizaron una declaración testimonial y cometieron delitos graves, como el suministro de drogas y la facilitación a la prostitución”, sostuvo su hermano Ulises.

Justamente es su hermano menor quien este tiempo se encargó de reclamar con vehemencia el esclareciemiento de su muerte. Además, el joven quedó con la tutela de Valentino Yospe, el hijo de 15 años que Jaitt tuvo con el actor Adrián Yospe, también fallecido.

.

“Es la persona que más amor me dio en el mundo. Todavía no pude hacer el duelo”; señaló el joven en el programa de Seres Libres de Crónica HD. Ulises participó del ciclo de Gastón Pauls para hablar sobre la adicción que tenía su hermana a la cocaína: “Me daba cuenta que consumía porque su estado cambiaba, yo tenía charlas con ella al otro día y me daba una explicación para dejarme tranquilo que no lo hacía todos los días. Fue muy difícil”.

“A Natacha la mataron. A ella le aparece cocaína en el estomago, y eso significa que fue ingerida por vía oral. Lamentablemente, consume dos veces por nariz más la que le pusieron, ya está, la sacaron del partido”, sostuvo durante la entrevista.

Ulises Jaitt en el programa Seres Libres de Crónica HD.

Y mientras aguardan avances en la investigación, tanto él como su sobrina, Antonella Olivera, de 23, dedicaron sentidos posteos en las redes sociales el pasado 13 de agosto, cuando Natacha hubiese cumplido 43 años.

"Hoy es el cumple de la número 1, mi hermana amada Natacha, te extraño los días de mi vida y así será hasta reencontrarnos el día que me toque partir. Vivo con un puñal en el corazón y me sangrará hasta el último día de mi vida", escribió Ulises en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Antonella eligió compatir dos tiernas fotos en Instagram: "13 de agosto, dos leoninas, dos guerreras. Le agradezco a la vida por tenerlas en mi, a cada parte que voy, por los abrazos, los besos antes de ir a dormir y por miles de momentos en los que me caí y gracias a ellas seguí .. con la frente en alto. Las amo con el alma entera".