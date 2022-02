Los años pasan, los tiempos cambian, y lo que hace apenas una década parecía lo más polémico que alguien quede decir o hacer, hoy tal vez es la norma. Este fue el caso para un discurso de Silvia Süller que la mediática pronunció en los años 90, y que hoy se volvió tendencia tanto en Twitter como en TikTok.

La ex vedette apareció rejuvenecida en la cuenta de TikTok @Süllermaníacos, que publicó un video de su participación en el programa debate de Chiche Gelblung, "Memoria". Sentadas en una sala de estar bastante genérica, un grupo de artistas femeninas se encontraban reunidas para debatir un tema que continúa moviendo pasiones hasta la actualidad: "Ser mujer en la Argentina":

El clip de un minuto y 20 segundos comienza con una frase de Süller que provoca una fuerte respuesta entre las mujeres presentes: "La mujer fue siempre usada, y yo me pongo en el papel que estoy diciendo, maltratada, ultrajada, pisoteada y tirada a la basura, como un trapo viejo", comenzó la mediática.

Esther Goris, directora y actriz argentina, se encontraba sentada frente a Süller vistiendo uno de sus característicos sombreros, y decidió retrucar el dicho de la actriz: "¡Cómo le responden a los hombres, después de que nos han mantenido durante milenios! Han inventado drogas para sanar nuestras enfermedades. Han ido a las guerras para defendernos y así les respondemos ahora".

El comentario encendió una nueva ola de griteríos que, a diferencia de los debates televisivos de hoy en día, el conductor detuvo con rapidez. Süller, por su parte, se limitó a decir: "Las quiero ver a ustedes dentro de 15 años". Entonces, tomó la palabra una de las mujeres que jugaban el rol de periodistas, la modelo Marina Bergés: "Si vos decís que te sentiste pisoteada y todo eso... ¿Por qué te dejaste pisotear? Si un tipo te pisotea...", expresó.

"Bueno, es que te pasan cosas en la vida. Y la vida te da experiencia. Ahora, nunca más me va a volver a pasar lo que me pasó", explicó Süller, sin perder la calma. Otra de las mujeres inquirió entonces: "¿Vos fuiste usada y maltratada como vos decís?", ante la afirmativa de Süller, acotó: "Ah. Pero que te haya pasado a vos no quiere decir que sea a la mayoría de las mujeres".

La voz de Süller volvió a interrumpir el repentino griterío: "Bueno, pero yo defiendo a las mujeres. Porque no me gustaría que ninguna viva lo que me pasó a mí". Cambiando de módulo, Süller pasó a mencionar a la clase un caso de violencia institucional, en este caso ejercida por la policía, que observó en los boliches de Buenos Aires:

"Estoy cansada de ir a boliches de noche en donde viene la policía, se llevan a las chicas a los golpes, a las patadas, les pegan y con qué derecho hacen eso. Yo porque soy conocida y a mí me sacan los dueños, pero por qué no van a hacer cámaras ocultas o por qué no van a hacer allanamientos a Casa de Gobierno, o a las Comisarías", criticó.

Encontré esto TikTok. Escuchen a Silvia Suller con un discurso de avanzada, presten atención a lo que dicen Esther Goris y demás mujeres de la mesa. pic.twitter.com/cqnSwsWcJI — Pampito (@PampitoOk) February 10, 2022

Luego de un corte en su edición, el clip continúa con Süller dando cuenta de cómo las costumbres comenzaban a cambiar: "Hoy somos nosotras las que elegimos con quién salimos, cuándo salimos, dónde vamos y lo que queremos...", sus últimas palabras se vuelven inaudibles debido a otra ola de gritos generalizados.

El corto clip causó sensación en las redes sociales, con usuarios de Twitter saliendo a reivindicar a la siempre polémica mediática:

