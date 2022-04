Tamara Baéz es la flamante pareja del músico argentino del momento: el cumbiero L-Gante. Día a día, la joven comparte para sus más de 416.000 seguidores sus looks, eventos a los que asiste, imágenes con amigas y su día a día con su pequeña hija Jamaica, fruto de su relación con el artista.

Si bien se conocen desde mucho antes que él fuera L-Gante, desde el ascenso a la fama de su pareja, Tamara ha optado por darse unos cuantos gustos completamente válidos y, porque quiere y puede, además de costosos atuendos para ella y su hija, servicio de peluquería y uñas, se realizó algunas intervenciones estéticas para acercar más su imagen a su deseo.

En los últimos días, la joven le mostró a sus seguidores a través de historias de Instagram el resultado de su última intervención: un retoque de labios y blanqueamiento dental, como siempre, en compañía de su hija Jamaica.

“Sin filtro porque quedé como quería” describió Tamara, muy conforme con el resultado, y publicó una imagen junto a la profesional que le realizó el procedimiento, realizado con inyecciones de ácido hialurónico.

Tamara Báez se retocó los labios con ácido hialurónico (Captura Instagram).

La difusión de las fotos de Tamara Báez antes de ser novia de L-Gante

Hace algunos días, Tamara Báez había denunciado el hackeo de su cuenta de Instagram. La pareja de L-Gante fue extorsionada y la persona responsable difundió imágenes de ella cuando era adolescente, que rápidamente se viralizaron.

“Por la difusión de imágenes obtenidas de archivos públicos de @tambibaez429 en su cuenta hackeada, en el día de mañana nos vemos obligados a actuar la denuncia penal. No se va a tolerar ningún acto de extorsión”, escribió en una historia de Instagram su abogado Alejandro Cipolla.

La joven también se realizó un procedimiento llamado blanqueamiento dental.

A través de Facebook, Báez hizo un descargo furioso pero irónico drigido a quienes se burlaron de sus antiguas fotos: "16 años. Sí, era re contra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis que quieren descansarme a mí, justo a mí, la piba más normal que existe", escribió.

"Yo siempre de barrio, como ahora. Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Esa foto es del documento que fui a las 3 am a hacer fila sin dormir cuando era una nena”, continuó. Y redobló la apuesta: “Las quiero y sigan mis pasos, no exploten cuando me vean las lolas hechas", concluyó, sin achicarse.