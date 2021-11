Nadia Di Cello fue una niña estrella de los 90 que con tan sólo 7 años alcanzó la fama por su participación en Chiquititas, la novela infantil protagonizada por Romina Yan y producida por Cris Morena. Y si bien de alguna forma siguió ligada a los medios, sobretodo por sus obras de teatro, su nombre volvió a estar en boca de todos el año pasado por una causa judicial: Fernando Migliano, su esposo, quedó preso por narcotráfico y venta de estupefacientes.

El hecho se hizo público a fines del 2020, meses después del allanamiento que terminó con la detención de Migliano. En ese entonces, Di Cello rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram: “Un alma podrida llevó a los medios la información”.

Aunque ahora su situación cambió. Su marido salió de prisión, con libertad condicional, y juntos lanzaron un emprendimiento en Israel, donde la actriz tiene una gran popularidad gracias a los programas de Cris Morena.

Sus primeros trabajos y el estrellato

Nadia Mariel Di Cello nació en la Ciudad de México, en enero de 1989, pero cuando tenía 4 meses de vida fue adoptada por un matrimonio argentino y comenzó su vida en nuestro país.

A los 7 años, en 1996, llegó al elenco de Chiquititas y permaneció en el programa hasta 2001, cuando finalizó. Luego, continuó ligada a las producciones de Cris Morera: participó de Rebelde Way, Rincon de Luz y la película Chiquititas: Rincón de luz.

Su siguiente paso por la televisión fue en la novela juvenil El Refugio y tras un parate siguió su carrera vinculada al teatro, en obras como La vida prestada, Princesas rotas, Amoricia y Casa Duarte. También formo parte del elenco de la miniserie Santos pecadores protagonizada por Daniela Cardone y Nazarena Vélez, en 2017, y de la película Huellas, estrenada en 2018.

Casamiento y su vida familiar

Mientras estuvo alejada de los medios conoció a Fernando Migliano, padre de sus dos hijos -Valentín y Francesca- y con quien se casó en mayo de 2019.

"Llegó el día. Qué emoción que tengo. Días sin dormir, nervios en la organización para que cada detalle sea único y todo fue una locura pero al fin llegaste. Hoy te miro a los ojos y no sólo me convierto en tu esposa, sino que te voy a entregar mi vida y demostrarte que te elegiría una y mil veces más. Te amo, nos vemos en un ratito para el Civil", escribió Nadia en su Instagram.

También compartió en las redes distintos momentos de la ceremonia, en la que amigos y familiares dijeron presente: "Gracias a todos, somos muy afortunados y felices de tenerlos", expresó.

El casamiento de Nadia Di Cello y Fernando Migliano.

La detención de Fernando Migliano

El calvario de Di Cello comenzó el 5 de marzo de 2020, cuando su marido quedó detenido tras una allanamiento en Ramos Mejía, en el marco de una causa por narcotráfico.

Allí se secuestró un Audi, una moto, una computadora, estupefacientes, alucinógenos y elementos vinculados al fraccionamiento, bolsas, papel, elementos de corte y sustancias químicas.

Fue así que Migliano fue trasladado al penal de Olmos, donde mas tarde fue trasferido a un "sector VIP", debido al accidente cerebrovascular isquémico que sufrió en mayo de 2020. Su abogado defensor habría sido Marías Morla, según trascendió.

"No logro entender por qué tanta maldad, acá hay muchas personas que estamos sufriendo por lo que pasó, que no voy a hablar. No puedo hablar porque si hablo corremos mucho riesgo mis hijos y yo. Solo les puedo decir que hay mucha mafia, gente de mierda en el mundo”, manifestó la actriz cuando se conoció al detención de su esposo.

Pero pasaron los meses y los problemas económicos comenzaron a acentuarse, por lo que Di Cello acudió a las redes para pedir una mano: “Necesito su ayuda. Estoy en una situación difícil, sobre todo económicamente. Me cansé de pedirle ayuda a todos los que conozco si saben de algún trabajo. Por eso hoy decidí pedirle ayuda a todos ustedes, que si saben de algún trabajo me tengan en cuenta, ya que necesito mantener a mis hijos y salir adelante. Gracias, los quiero!”, escribió en una historia de Instagram.

El pedido de ayuda de Nadia Di Cello en Instagram.

La liberación de su marido y nuevos proyectos

Según reveló la cuenta de Instagram Chusmeteando, la pareja de Nadia salió de prisión en julio pasado y posee una tobillera electrónica.

En tanto, Di Cello viajó sola a Israel para realizar un show relacionado a Chiquititas, ya que es un país donde la tira tuvo un suceso impresionante. Además, un usuario le comentó la publicación y contó que que Di Cello “sigue currando” con la novela.

Y al parecer su visita la ayudó a comenzar un nuevo proyecto en la ciudad de Tel Aviv. Junto a su esposo habrían abierto una oficina para futuros emprendedores y dictarán cursos pensados para ellos.

De hecho, en una reciente historia en la red social, Migliano escribió: “Quien lo quiera agarrar millonario sea y quien no que por Instgram lo vea. Futuros emprendedores y empresarios”.

Además, la joven da clases online de teatro y realiza "canjes" en sus redes, por los que recibe regalos y dinero en efectivo.