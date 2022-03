El pasado viernes 11 de marzo se conoció la muerte del popular conductor Gerardo Rozín, a causa de un tumor cerebral diagnosticado el pasado 2021. Figuras del espectáculo, la política y la música lamentaron la pérdida del periodista. En cuanto a este último tópico, Rozín era un aficionado de la música y, en uno de sus últimos programas, le cantó al público y se despidió con un mensaje “oculto”.

Así lo revelo el periodista Ernesto Tenembaum, quien remarcó lo sucedió en una edición de julio 2021 del programa que conducía todos los domingos a las 11:00 horas, en la pantalla de Telefé.

Gerardo Rozín cantó "Me voy quedando ciego" junto con la banda Dos Más Uno, en uno de sus últimas apariciones televisivas.

“Hace unos meses, Gerardo cantó este tema al aire. Hasta para despedirse fue sutil y sensible. Gracias por la inteligencia, la sinceridad, por el té en lo del coreano y por todas las cosas lindas que hiciste”, posteó Tenembaum en su cuenta de Twitter, adjuntando el video correspondiente.

En ese clip, un recorte del mencionado programa, se puede a Rozín junto con la banda Dos Más Uno, entonando el tema “Me voy quedando ciego”, de Gustavo “Cuchi” Leguizamón.

El conductor era un aficionado de la música y eligió esa canción de Gustavo Leguizamon para despedirse del público.

En ese clip, un recorte del mencionado programa, se puede a Rozín junto con la banda "Dos Más Uno", entonando el tema "Me voy quedando ciego", de Gustavo "Cuchi" Leguizamón. A medida que el grupo iba tocando, el conductor se animaba a sumarse con algunas estrofas. "La luz titila mis huesos. Solo la noche derrama su esperanza en el silencio dorado y herido. Por lunas que pasan cantando", entonó y siguió con "a veces no sé quién soy, la lanza de mi silbido. Va alborotando recuerdos. Desenredando caminos, mientras mi risa cae al abismo", visiblemente emocionado al final.

“Me voy quedando huraño. Embalsamando destinos. No me arrepiento de nada. A veces no sé quién soy. La lanza de mis silbidos, va alborotando recuerdos. Desenredando los caminos”, culminó conteniendo las lágrimas.

Vale recordar que la zamba fue compuesta por Leguizamón casi en el ocaso de su vida y, para muchos, la compuso como una despedida. De igual forma lo habría pensado Gerardo Rozín, quien eligió esa canción para cantarle al público en una de sus últimas apariciones televisivas.

Así cantó Gerardo Rozín para despedirse del público

La letra de "Me voy quedando ciego", de Gustavo Leguizamón

Me voy quedando ciego

la luz titila en mis huesos,

solo la noche derrama

su esperanza en el silencio,

dorado, herido

por lunas que pasan cantando.



Me voy quedando solo

lejos del cielo y el tiempo,

entre huellas desoladas

sin mujeres y sin perros

que huelen los rastros

por donde transitan los sueños.



Estribillo

A veces no sé quién soy,

la lanza de mi silbido

va alborotando recuerdos

desenredando caminos,

mientras mi risa

cae en el abismo.



Me voy quedando huraño

embalsamando destinos.

No me arrepiento de nada

el bien y el mal son olvidos,

estuches del aire que guardan

la pena y el grito.



Me voy quedando libre

sin arribos ni regresos.

está sobrando el alma

para cantarle a los huesos,

curiosos de rumbos

que linden sabores eternos.