En las últimas horas, la revista JAMA Cardiología generó una enorme preocupación, al alertar sobre los posibles efectos que podría dejar la vacuna contra el Covid. El estudio publicado por dicha revista indicó que la posibilidad de desarrollar un cuadro de miocarditis y pericarditis en algunos pacientes, podría aumentar con la aplicación de la segunda dosis.

Sin embargo, expertos aseguran que quienes podrían verse afectados son únicamente aquellos que recibieron una nueva dosis de las vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca.

La noticia llegó en un momento crucial, en lo que se refiere a la pandemia del coronavirus, debido a que, en los últimos días, se registró en el país un aumento de casos superior al 186%. Asimismo, la vacunación también está aumentando notablemente.

Según los datos que dio a conocer el estudio de JAVA Cardiología, hasta el momento, se detectaron cientos de casos de miocarditis. "En 105 pacientes, se registró la aparición de este efecto secundario luego de la primera dosis de la vacuna Pfizer. En cambio, hubo 115 casos en los que el cuadro de miocarditis llegó luego de la segunda dosis", señaló la revista.

En cuanto al otro de los efectos secundarios, dicho estudio señaló que "la pericarditis fue rara en mujeres de 12 a 39 años", mientras que en los hombres, aquellos de entre 16 a 24 años tuvieron un "exceso de eventos de pericarditis de 7,39 por 100.000 vacunados".

La palabra de Gabriel Lapman, especialista en el tema

El cardiólogo y nefrólogo Gabriel Lapman, dio algunas declaraciones respecto al tema que está alarmando a todos, en las cuales aseguró que "la mortalidad es nula", mientras que "el porcentaje de miocarditis y pericarditis en pacientes vacunados es muy bajo".

Además, el autor del libro "Reset - Medicina Del Estilo de Vida" -que presentó recientemente en la Feria del Libro- señaló que los síntomas de estos cuadros son leves a moderados, tratándose de dolor de pecho, falta de aire, fatiga o cansancio. "Se pueden tratar con analgésicos, y hay que tener en cuenta si la persona se dio la vacuna unos días antes", indicó el especialista en el tema.

Los efectos adversos podrían tratarse con analgésicos.

De acuerdo a este panorama, Lapman aseguró que "no considera a este cuadro adverso para nada un riesgo" , y detalló: "Las tasas son mínimas, menos de 8 cada 100 personas. Las vacunas contra el Covid tienen efectos adversos, al igual que todas las medicaciones".

Incluso, indicó que existen medicaciones mucho más nocivas todavía, por lo que, el cuadro de miocarditis y pericarditis "no es un riesgo a futuro". "Yo no me preocuparía por esto, sino por las variantes del Covid, y por las próximas pandemias que puedan llegar a venir", sentenció el médico cardiólogo Gabriel Lapman.