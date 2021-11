Los años pasan, pero hay caras que no podemos olvidar. Una de ellas es Grecia Colmenares, quien décadas después de su época de oro en la televisión latinoamericana todavía es recordada por sus papeles en novelas como María de nadie, Pasiones, Más allá del horizonte y Chiquititas. ¿Qué es de la actriz nombrada como la reina mundial de las telenovelas?

Con 58 años, un libro en su haber y su propia empresa indumentaria, Grecia se encuentra distanciada de las cámaras. Sin embargo, y aunque las novelas la extrañen hace años, su presencia aún se siente: "Me retiré y es como si nunca lo hubiera hecho. Mis personajes siguen en la tele. No me han dejado ir", comentó en diálogo con Gente. Hoy en día Grecia dirige sus encantos a la cámara de su teléfono, desde donde comparte su vida diaria con sus seguidores en las redes sociales.

Los comentarios en su Instagram cada tanto le recuerdan y agradecen por las risas y llantos que brindó, desde sus primeros pasos como artista en Venezuela, país en el que nació en 1962. Comenzando a abrirse paso en el mundo del entretenimiento a sus 11 años, llegó a cosechar éxito en su país natal, Argentina y hasta Italia.

Para pruebas, basta con recordar títulos como Topacio, María de nadie, Pasiones, Más allá del horizonte y El día que me quieras. Incluso llegó a formar parte de uno de los mayores íconos de la televisión argentina para el público infantil: Chiquititas. Más recientemente, el público argentino la pudo ver en Bailando por un sueño, cuando participó de ShowMatch en 2012.

Colmenares apareció por última vez en la televisión argentina con su participación en ShowMatch.

Mientras que su trabajo es recordado en varios países, la actriz eligió Italia como su país de residencia durante los últimos años. La nación europea también cuenta con una gran admiración por su trabajo, nombrándola Reina mundial de las telenovelas en 2010.

Allí se desempeña como empresaria y está asociada con una marca de calzado para mujeres cuyo nombre es Slip Shoes. Sin embargo, también tiene tiempo para dedicarse a otras tareas, entre ellas la escritura.

Los secretos de la reina de las telenovelas

En 2018 Grecia lanzó su primer libro, escrito y editado en italiano.

En 2018 salió a la venta "Lágrimas y sonrisas: Todo lo que no sabes de la reina de las telenovelas". Publicada y escrita en italiano, la autobiografía recorre sus 40 años de trayectoria y ofrece un vistazo a sus momentos más brillantes, como también sus episodios más duros.

La actriz siempre ha sido muy reservada y ha preferido mantener lejos de la atención de los medios a su familia. Sin embargo, su obra ofreció algunos detalles de su intimidad como, por ejemplo, su matrimonio a los 16 años de edad con el presentador Henry Zakka, de quien se divorció en 1983, luego de perder su primer embarazo.

Grecia se casó con Zakka cuando era apenas una adolescente.

El libro también toca en su romance más duradero, el matrimonio de 20 años con Marcelo Pelegri. La unión dio fruto a su único hijo, Gianfranco, quien suele aparecer en el Instagram de su madre. Además del amor, la actriz comparte anécdotas de los rodajes y del detrás de escena de sus exitosas telenovelas, luciendo su "personalidad ecléctica" y componiendo "un perfil psicológico alegre, puro y leal que, gracias sobre todo a la fe, no ha perdido" ni en sus peores momentos.

En su actualidad, Grecia volvió a los titulares tras informar que había dado positivo de Covid: "Estoy con flema, gracias a Dios hace 7 días que me dí la segunda dosis de la vacuna. Es muy fuerte el virus. En ningún momento tuve fiebre. Yo nunca me enfermo pero ahora tengo un resfrío muy fuerte", compartió desde sus redes sociales. Por suerte, su estilo de vida activo, con una rutina repleta de baile, el ballet y gimnasio, nos señala que habrá Grecia Colmenares para rato.