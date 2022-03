A menos de 24 horas de estrenarse, la nueva Bizarrap Music Session que tiene como protagonista a René Pérez “Residente”, ya generó un gran revuelo no solo entre sus fans sino entre la comunidad artística.

Horas antes del estreno de la Session #49 del joven productor argentino, el ex Calle 13 publicó un video en su cuenta de Instagram donde contó que recibió amenazas de otro artista, ergo J Balvin, para que baje el estreno del tema.

“Hablo de muchas cosas que son importantes para mí dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pend... ahí del género urbano, y desde que se enteró que le estoy tirando no ha parado de llamar a todo el mundo para intentar detener el tema”, se descargó el rapero a través del video.

Lo cierto es que el video ya tiene más de 18 millones de reproducciones en Youtube y su polémica letra tiene en la mira al colombiano J Balbin, enemistado con Residente tras un intercambio de tweets entre ambos, en contexto de los Latin Grammys. Toda la comunidad internauta se sumó al debate. tanto así que René se convirtió este jueves en la segunda tendencia de Twitter argentina.

Quien no se quedó al margen fue la actriz y cantante argentina Lali Espósito, que con solo unas simples palabras se metió de lleno en la polémica y tomó claro partido.

Se tenía que decir y se dijo. Period. — Lali (@lalioficial) March 3, 2022

“Se tenía que decir y se dijo. Period” tipeó la creadora de Disciplina en su cuenta de Twitter. Si bien no dio nombres, por la hora en la que fue publicado y el contexto, sus seguidores percibieron que fue en clara alusión al nuevo material del rapero puertoriqueño. Su tuit no pasó desapercibido y en cuestión de minutos cosechó más de 28 mil Me gusta, 2.500 retweets y cientos de comentarios.

¿Qué dice la canción que René le dedicó a J Balbin?

“Tú y yo no somo’ iguale’. Yo no creo que la’ estrella’ de las plataforma’ digitale’. Ni en tu’ Billboards de cremita de pastel. Ni en tus historia’ de Instagram, Dolce&Gabbana y Cartier. Solo creo en mi nivel. Y en el carbón de mi lápi’ corriendo por encima del papel”, dice una de las estrofas de la Bizarrap #49.

Y continúa: "El Auto-Tune y el playback activa'o. Estos bobo' cantan hasta con el micrófono apaga'o. No se puede ser el líder, campeón de campeone. Si te escribieron toda' tus f*ckin' cancione". "No se compra el respeto por ser talentoso. Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso".

En otro pasaje de la letra, Residente le dispara de lleno a su colega: “Es un imbécil con tinte de cabello. Que puso a mujere' negra' con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino. Todo un divino aceptando su premio de afrolatino. Mi llave, lo peor de todo y lo má' grave. Es que este pendejo e' racista y no lo sabe (...)”.