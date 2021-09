El músico Leo García, tras su paso por el programa Los Mammones, que conduce Jey Mammon, reveló que se había realizado una cirugía estética para dejar de parecerse a un famoso humorista de la televisión.

En el ciclo que sale al aire por América TV, Leo García dio detalles de su actualidad profesional y, en el segmento de “Las 21 de las 21″, el conductor del programa le preguntó si suelen confundirlo con otro famoso. En ese sentido, el músico reveló que sí, que lo confunden con Larry de Clay.

Entre risas, el cantante aclaró: “Con todo cariño para Larry, que es un amor, pero a raíz de las comparaciones me hice una operación para cambiarme la cara y quedé como (Marcelo) Polino, que lo amo”.

Leo García es un obsesionado en cuidar su piel y su físico. Hoy, a sus 50 años, el cantante hizo hincapié en la importancia de la alimentación. Al momento de revelar los secretos que lo mantienen en forma, García dijo que lo imprescindible es tomar jugo de mandarina, porque es astringente y lo ayuda a tener “la piel más sedosa del rock”. Además, admitió que en los últimos años se había sometido a tratamientos exóticos, a base de “sudor de rana”.

.

La bichectomía, que es una cirugía estética, también lo ayudó a reducir notablemente el tamaño de sus mejillas. “Me hice los pómulos y la nariz, pero ahora volví a ser yo”, sostuvo el cantante, quien también admitió que estaba demasiado flaco.

Leo García contó también el dramático episodio que vivió en la localidad bonaerense de General Rodríguez, donde un grupo de violentos lo atacaron y le provocaron varias heridas en su cabeza.

Sobre el ataque homofóbico que vivió en plena calle, Leo García culpó al contexto de pandemia en el que vivimos y dijo que “nos tiene todos menos tolerantes”. “Estamos todos un poco locos con lo que pasó con la pandemia. Hay una violencia de base y creo que está relacionado con eso que me pasó, por más de que haya sido un insulto homofóbico”, consideró.

.

Por otro lado, aclaró que él no tuvo nada que ver con lo que pasó y señaló que existe un video que explica todo lo ocurrido. “Hay un video en el que se ve bien que yo estaba cruzando la calle y que no provoqué nada para que me sucediera eso”, comentó el cantante y compositor, al mismo tiempo que indicó que se compadecía de la gente que los agredió en ese momento, porque entiende “que venimos de un momento muy difícil que está atravesando el mundo y la violencia está radicada”.

“No tengo ganas de buscar culpables y tampoco siento que yo haya hecho algo malo. Realmente fue así”, concluyó.