Este viernes, se cumplen seis años del fallecimiento del actor Rubén Aguirre, reconocido por interpretar al Profesor Jirafales en el Chavo del 8 y otros icónicos personajes. Luego de llenar de alegría a la televisión mundial, un grave accidente le provocó una discapacidad que pondría fin a su carrera.

Un 15 de junio de 1934 en Saltillo, ciudad de México, nació el querido comediante. “Desde muy chico me gustaba la actuación. Era niño cuando salía a la calle e imitaba a los vendedores ambulantes que pasaban por mi casa”, contó Aguirre, durante una entrevista.

Si bien estudió Ingeniería Agrónoma, su amor por el arte no tardó en ocupar el primer lugar en su vida. Con personajes históricos como el Profesor Jirafales, Rufino Rufián (némesis de El Chapulín Colorado), Lucas Tadeña (Los Chifladitos) y Sargento Refugio Pazguato, logró consagrar su carrera.

“El Profesor Jirafales es un personaje al que quiero mucho porque fue el que me internacionalizó. Gracias a Jirafales he visto como me piden autógrafos los chicos de la Quinta Avenida de New York y los de Ushuaia. Eso vale muchísimo”, había expresado Aguirre.