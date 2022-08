Luciano Giugno, conocido popularmente como Luciano "El Tirri", es uno de los integrantes del jurado de Canta Conmigo Ahora, el programa conducido por Marcelo Tinelli, de quien además es primo.

El artista cuenta con una larga trayectoria en la música, ya que fue, entre otras cosas, uno de los fundadores del grupo "Los Fabulosos Cadillacs". Hoy, por ello, se posiciona entre uno de los jurados del certamen.

En este marco, Mimi Alvarado, su novia, habló esta semana en el programa Intrusos, donde dio detalles de lo que fue la lucha del cantante para poder superar su adicción al alcohol, que lo tuvo a maltraer durante mucho tiempo.

“Yo padecí su alcoholismo durante cinco años. Era una niña. Él recalcó que cuando me conoció no quería que estuviéramos juntos porque no me quería hacer daño porque me veía muy joven”, detalló desde República Dominicana, de donde es oriunda.

Luciano ya había hecho mención públicamente de lo que fueron esos años bajo esta adicción, lo difícil que fue superarla y la importancia de la ayuda de su pareja. Sin embargo, los detalles de Mimi permiten conocer un poco más al respecto.

El Tirri junto a Mimi.

“Cuando Luciano me conoció a mí, yo era una estudiante de periodismo y tenía 25 años. Hoy tengo 37 años, estuve dos años soltera y después, toda mi vida con Luciano. Con él maduré mucho. Me monté una mochila de un hombre que llevaba diez vidas, tenía hijas, era un nómade como él mismo dice”, explicó la mujer en videollamada.

Seguido, indicó que, cuando conoció al cantante, “lo veía como un niño”. “Como una excepción a mis reglas, y yo sentía que lo tenía que cuidar”, destacó, en el programa conducido por Florencia de la V.

“Cuando yo lo conocí él era nómade, sin nada, no era millonario. Y él me encontró en la Argentina siendo yo una hija de mami y papi. Yo era muy chiquita. No me arrepiento de haberlo cuidado y de haber estado con él”, agregó.

El crudo relato sobre la adicción de Luciano El Tirri

Mimi, haciéndo hincapié en la adicción de su pareja, profundizó: “Imagínate todo lo que yo sufrí cuando Luciano tomaba alcohol. Yo sufría porque yo soy una persona muy estable. Cuando lo conocí, él no era tan alcohólico. A él se le fue potenciando".

"Yo no me daba cuenta. Y me di cuenta de que era algo tremendo cuando vi que nosotros podíamos estar en cualquier sitio, pero él no podía estar sin tomarse una copita. El alcohol era su amigo, lo hacía desinhibirse, era una dependencia. Después me di cuenta de que cuando él se tomaba una copita, a los dos minutos, ya estaba borracho. Ya no tenía aguante ni siquiera", enfatizó la mujer.

Finalmente, la pareja de El Tirri comentó el particular pensamiento que tenía en relación con su pareja, por aquel entonces: "Yo decía, ‘tengo dos novios: uno es el niño de cinco años, que es cuando está ebrio. Y el otro es un señor con todas las letras, cuando está sobrio”.