Diego Maradona hubiese cumplido 61 años. El astro del fútbol se despidió de este mundo a menos de un mes de llegar a sus seis décadas. El cariño popular sigue intacto y el duelo resulta una sensación que atravesará el tiempo.

Claudia Villafañe, la mujer con quien el ídolo deportivo formó una familia, expresó su sentir a través de su cuenta de Instragram. La mujer que lo conoció de chico, que lo vio convertirse en una estrella internacional, que lo acompañó en la buenas y en las malas, compartió un conmovedor video.

Con imágenes de un cielo despejado, claro y puro, Claudia eligió una melodía musical instrumental con un especial escrito. “Donde estoy ya es 30/10. Feliz cumple al cielo. Sé que todo lo ves”. Dalma y Gianinna, por su parte, eligieron una foto en familia con quien fue su padre y, también, le sumaron tiernas palabras, de esas que llegan al alma. “En un cumple tuyo, hace mucho, nos pediste que siempre siempre siempre el 30/10 sea una fiesta, estés o no estés vos…”, comenzó Dalma, en su cuenta de IG.

“Ese día te dijimos que te callaras, que vos ibas a estar siempre. Hoy se me hace muy difícil cumplir tu deseo de festejar. Si no estás vos, no tiene sentido”, continúa el posteo de la mamá de Roma. “Estás conmigo todos los días pero qué difícil es pelearme con la negra para ver quien te saluda primero. Es mentira que el tiempo cura todo, para mí cada vez es más difícil. Feliz cumple al cielo. Te extraño y te amo para siempre”, compartió Dalma.

Gianinna, por su parte, eligió una imágenes de cuando con su hermana eran chiquitas y abrazaba a su padre, bajo la tierna mirada de su madre. “La vida por abrazarte así de nuevo”. Feliz cumple al cielo. Y todo el pueblo cantó Marado, Marado, nació la mano de Dios…