Justin Bieber es otra vez noticia en Argentina, y otra vez para mal. Al igual que ocurrió en el Estadio Monumental hace casi diez años, donde suspendió la última jornada de su gira por una intoxicación, el joven volvió a causar malestar en sus fans argentinos esta semana.

Es que en el marco de una semana especial para todos ellos, ya que este sábado 10 y domingo 11 Justin se iba a presentar en el Estadio Único de La Plata, las malas noticias volvieron a llegar luego de que el artista cancelara las fechas.

En un comunicado emitido esta tarde, precisó: “A principios de este año, hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour. Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil”.

Y agregó: “Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. He estado muy orgulloso de llevar este espectáculo y nuestro mensaje de Justicia al mundo, ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los quiero a todos apasionadamente!".

La bronca de los fans de Justin Bieber luego de la cancelación del show

Tras la confirmación de la suspensión de ambas fechas, las redes sociales se plagaron de comentarios contra el artista. Si bien los ajenos se lo tomaron con “humor”, los propios no dudaron en mostrar su malestar y bronca por lo ocurrido.

Así fue, por ejemplo, en “Justin Bieber Argentina Oficial”, una cuenta con más de 54.000 seguidores en Instagram considerada “El fandom Nº1” del joven artista. Este martes, en tanto, emitieron un comunicado al respecto.

“Ante la noticia de público conocimiento, queremos expresar nuestra profunda tristeza por la cancelación del ‘Justice Tour’, sabiendo que solo quedaban días para que llegue a nuestro país, y sabiendo el gran esfuerzo de la gente que compró entradas, estadías, traslados, la gente que acampó en el estadio y en estos momentos están enterándose la peor noticia”, comenzó el texto.

Seguido, continuó: “La salud ante todo para Justin, y apoyamos esa decisión, pero creemos que es una falta de respeto anunciarlo tan encima de la fecha (sabiendo que había fuertes rumores hace varias semanas). Desde nuestro lado siempre esperamos la confirmación oficial, y además el propio team nunca contó nada sobre esto. Respecto a nuestros traslados, la información y devoluciones correspondientes serán notificadas por mail en los próximos días. Los queremos, ánimos”, completó.