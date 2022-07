Este mes, los fanáticos de los eventos celestiales no tendrán que buscar demasiado para ver algo mágico en el cielo nocturno. No, no es un eclipse o una lluvia de meteoritos, solo se trata de la luna llena de julio. La llamada superluna de ciervo ocupará el firmamento en pocos días, y será la más grande de todo el año.

La luna llena en julio se llama Luna de ciervo o Buck Moon, por su nombre en inglés, porque las astas de los ciervos machos terminan de crecer para esta época del año. Los machos mudan y vuelven a crecer sus astas cada año, produciendo un conjunto más grande e impresionante a medida que pasan los años.

Este año, el evento astronómico sucederá el próximo miércoles 13 de julio y tendrá lugar en el signo cardinal de tierra de Capricornio, el signo que trata sobre el éxito, la responsabilidad y la estructura. En consecuencia, este evento astronómico estará conectando a tierra las energías fluctuantes de esta estación lunar para todos, especialmente para los demás signos cardinales de tierra.

La luna de ciervo de julio orbita más cerca de la Tierra que cualquier otra luna llena este año, lo que la convierte en la superluna más grande y brillante de 2022. En su punto más cercano, esta superluna estará a 357.418 kilómetros de la Tierra, superando a la superluna fresa de junio por 200 kilómetros de distancia.

Si bien una superluna es técnicamente más grande y brillante que una luna llena normal, solo parece un 7% más grande, lo que puede ser una diferencia imperceptible para el ojo humano, dependiendo de otras condiciones. No obstante, es divertido saber que la Luna llena que estás viendo es la más cercana, la más grande y la más brillante del año.

Cómo ver la superluna de ciervo desde Argentina

La superluna más grande del año llega este julio.

Aunque esta superluna se puede presenciar desde muchas partes del mundo, según advirtieron los astrónomos, Argentina sería el lugar ideal para ver uno de los fenómenos más importantes del año.

A diferencia de otros eventos como los eclipses solares, esta superluna no necesita de ningún tipo de artefacto especial para poder apreciarla plenamente, ya que no daña los ojos y su gran tamaño se puede ver a simple vista. El único requisito es estar en un lugar que no tenga contaminación lumínica y que se encuentre despejado de nubes.

"Dado que las lunas llenas dominan el cielo nocturno y ocultan los objetos más tenues, es un buen momento para centrar los esfuerzos de observación del cielo usando los propios ojos, binoculares o un telescopio para examinar las características lunares", indica el portal Space.