Marcela Feudale acompañó a Marcelo Tinelli en sus programas por casi 30 años años. Pero, este año, decidió optar por otro camino y renunció al ciclo Showmatch: La Academia .

En medio de la pandemia del Covid, y alejada de la televisión, la locutora prefirió mantenerse aislada. Sobre todo, porque vive con su madre, paciente de riesgo, y quería reducir al máximo la posibilidad de un contagio.

De hecho, en diálogo con Canal 9, Feudale contó que se le “cayeron muchos trabajos" por el coronavirus. Sin embargo, aprovechó el tiempo en su hogar para dedicarse a una actividad que le enseñaron tanto su abuela como su madre: tejer. Y que de casualidad la uníó con uno de su ex compañeros.

“Me dieron ganas de tejer un suéter así que llamé a una lanera que te llevaba las cosas a domicilio. Resultó ser amigo de Larry (de Clay) y me trajo más cantidad de la que yo necesitaba así que me hice un saco también. Quedaron tan bien que me dieron ganas de seguir tejiendo”, contó la locutora en una entrevista con TN.

“Si bien empecé a hacerlo porque me entretenía y me despejaba en medio de tanto lío, lo tomé como algo profesional”. Al punto tal que decidió dedicarse de llenó a la actividad y comenzó un emprendimiento a través de la cuenta de Instagram @Tejidosartesanalesmyf, donde publica sus creaciones.

“Voy a sacar solo dos o tres modelos para poder hacer distintos talles. Y después voy a dedicarme a hacer ruanas, bufandas, pie de cama, almohadones y cosas que no necesitan medidas ni talles y que no son complejos a la hora de vender”, precisó

“Me parece que tiene algo de calidez y de entorno familiar que me gusta mucho. El otro día me acordaba de la película Tomates verdes fritos donde tejían o bordaban y pensaba en el significado que tiene este arte ancestral”, reflexionó.

Su renuncia a Showmatch

A solo una semana del comienzo del programa conducido por Tinelli, Feudale habló con el oriundo de Bolivar y le comunicó su renuncia por no querer exponerse en el contexto de la segunda ola del coronavirus. “No tengo la necesidad de salir a la calle”, manifestó "La Enana" cuando la información se hizo pública en mayo.

“Yo tengo una mamá de 84 años y se me planteaba el hecho de estar saliendo y entrando de mi casa a la calle, con una pandemia que me podía producir una situación de riesgo muy alta para lo que es la salud de mamá”, explicó

Al poco tiempo, su madre fue vacunada, pero esto no la tranquilizó, especialmente cuando llegó el momento de sacarse la foto para promocionar el programa. “Yo dije que no iba a ir. Me llamaron por teléfono y les dije que no, que tenía mucho temor de salir por todo lo que implicaba salir a la calle, que no contaran conmigo”, indicó Feudale.

Luego, se comunicó con el conductor para manifestarle su postura. “Le mandé un mensaje que en realidad le presentaba mi renuncia, pero no porque quisiera irme del programa. Nunca había pensado que me iba a retirar de un programa tan emblemático para mi vida como ShowMatch por una pandemia. No se me hubiese ocurrido nunca, pero que en realidad me había gerenciado durante todo este transcurso del tiempo una cantidad de recursos que me permitía quedarme puertas adentro y me daba mucha tranquilidad”, subrayó.

Finalmente, Tinelli le respondió y Feudale compartió el mensaje con los oyentes de su programa de radio, Feudale Café:“No tengo ningún problema en esperarte, voy a esperarte, vos hacé como creas conveniente que tenés que hacer, esperá tu vacuna. Me parece altamente lógico lo que me estás planteando, me parece que todos los que estamos en la vida hoy dependemos de una vacuna”, le escribió Tinelli.

Un mes más tarde, el 10 de junio, llegó el tan ansiado turno de vacunacion. "Estaba muy emocionada y shockeada después de tanto! El maravilloso salteño q me atendió y q ven en el video q sigue a la primera foto me contuvo y me mimo. A las 16:05, antes de mi turno, ya me habian vacunado. Fue todo rápido y organizado. Allí en el club de mis amores, River", compartió Feudale en Instagram.

De todos modos, por el momento sigue alejada de Showmatch y según contó, aún no pudo ver el programa: “Tampoco tengo la cultura, pero creo que no lo puedo ver porque me voy a angustiar, fueron 30 años”.