La última edición de La Academia de Marcelo Tinelli tuvo una ausencia entre su reparto que se hizo notar: la voz de Marcela "la enana" Feudal, una de las comediantes que están con el ciclo desde que se llamaba VideoMatch. Cansada de las especulaciones, Feudal decidió hacer públicos los audios con el conductor donde discutieron su renuncia.

"Es la mejor manera de que no hablen pavadas", explicó en diálogo con Tomás Rebord para El Método Rebord. Después de scrollear unos minutos entre todos los mensajes que comparte con el conductor, finalmente le dio play al audio donde explicó la razón detrás de su partida del programa:

.

"Hola, Marce querido. Quería contarte algo porque no quiero que te lo digan los los productores ni nada por el estilo. Nunca imaginé que saliese del programa de esta manera, no tiene nada que ver con vos ni con el programa en sí. Ante este contexto que nos toca vivir, yo durante el año pasado pude armar un circuito laboral de programas de radio que los hago indoor, o sea en casa, todo para no tener que salir de casa. Si me preguntás si es lo ideal te digo que no; pero si me preguntás si es necesario, te digo que sí", comenzó a explicar en el audio que le envió a Tinelli el 10 de mayo de 2021, el mismo día que comenzó ShowMatch.

Tal como pasó a explicarlo en su audio, la razón de su partida está relacionada a su madre y el miedo de contagiarle Covid si regresaba a la presencialidad: "Estoy haciendo lo que puedo, viviendo como puedo y esperando a que vacunen a mi mamá por un lado y por el otro que me vacunen a mi. No quisiera salir y ser el motivo por el que mi vieja se enfermase. No me queda otro recurso que seguir viviendo de lo que tengo".

Feudal ya recibió las dos dosis de la vacuna contra el Covid, pero aún no regresó a ShowMatch.

"La verdad me da mucho dolor pero no voy a poder estar el 10 de mayo. Yo quiero vacunarme antes, quiero estar segura. Te lo quiero decir a vos para que lo sepas de mi boca. A los chicos les dije que era más que nada por los programas pero la verdad tengo muchísimo miedo. Soy cagona, lo asumo y hasta lo hablé con mi psicóloga. Se me ocurrió decírtelo por si me podés bancar poniendo a otra persona mientras tanto. Si no lo querés hacer, lo asumo como tal, te voy a querer mucho. Me va a doler en el alma", cerró Feudale.

La locutora también compartió con la audiencia el mensaje que recibió de Tinelli, en respuesta a la explicación de su renuncia: "Gracias Marce querida, gracias. Bueno, salió todo muy bien. El programa está dentro de lo que se puede hacer hoy en pandemia. Así que estamos muy contentos. Se te extraña. Mucho. Volvé pronto. Un beso", se escucha decir a Tinelli.

Con las especulaciones despejadas, Feudale concluyó pidiendo a los medios que no pongan palabras en su boca: "No hay nada, por eso digo: cuántas veces perdemos los argentinos el tiempo, con esto, en inventar algo que no existe y en tantas otras cosas que son más graves. Yo llegué a ver programas que sacaban de contexto las cosas que yo decía. Pusieron ‘Marcela Feudale no lo puede ver a Tinelli’ y en realidad no lo podía ver, yo le expliqué al tipo que me hizo la nota, no tengo cable en la cocina y el programa iba a las 9 de la noche y a esa hora yo estoy morfando", detalló entre risas.

"Me llamaban de programas para que yo hablara mal de Marcelo. No lo haría jamás, es la persona con la que trabajé en mis últimos 30 años", agregó Feudale, antes de continuar con la entrevista.