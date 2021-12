Luego de un emotivo cierre a otro ciclo de su histórico reality, Marcelo Tinelli se acercó para hablar con Crónica HD sobre los rumores de su partida, sus planes de fin de año y los proyectos que ya tiene encaminados para el 2022.

"Gracias por el apoyo de todo el año", comenzó en diálogo con los conductores del RunRun del Espectáculo. "Creo que este fue un año donde nos hemos deconstruido todos un poco, porque nos dimos cuenta de la finitud de la vida, de las cosas importantes realmente, y con ustedes puntualmente nos hemos encontrado mas a través de los teléfonos, de los llamados, de las muestras de afecto y de cariño", agregó.

Luego de intercambiar cortesías, Tinelli respondió a los rumores que lo siguieron durante todo 2021: "Tantas cosas feas que se han dicho que son mentira, el levantamiento del programa fue una. Nosotros podemos hacer 6 puntos, 5, 25, 30 y vamos felices de hacer el programa", aclaró en referencia a ShowMatch y lo que muchos consideraron su final por caída de ratings. "Y con el canal, mas allá de idas y vueltas por los horarios, siempre tenemos el contrato", declaró.

El conductor se mostró sorprendido con los rumores que le llegaron luego de la gala final de La Academia, algunos desde su propio círculo íntimo: "Ayer me preguntó mi hija mayor, '¿Papá vos te vas del país?'", confesó entre risas incrédulas. "No, nos vamos a Punta del Este a pasar fin de año como todos los años y después vuelvo", relató su respuesta.

El 2022 de Marcelo Tinelli: streaming, ficciones y más ShowMatch

Marcelo Tinelli confirmó el regreso de ShowMatch en 2022.

Tan tranquilo como siempre, aseguró que todavía queda mucho más ShowMatch por hacer y confirmó el regreso del programa para 2022, aunque la temática aún no está definida: "No sabemos todavía, nosotros hacemos muchas pruebas para ver si es baile, canto, talento... Vamos a hacer un reality, pero eso lo vamos a tener a mitad de año recién", adelantó el conductor.

Además de su amado programa, Tinelli confesó que ya está trabajando en nuevos proyectos junto a diferentes plataformas digitales: "Acabamos de grabar una para Flow, estamos haciendo una ficción para Disney Plus con Paraguay que también está buena", afirmó sobre las ficciones que se vienen.

Finalmente, dejó un saludo a los nuevos programas que triunfaron este año: "Me encanta que estén porque nos hacen crecer a todos. Me encanta que le vaya bien a Santiago del Moro, a Master Chef, La Voz", acotó. "Todo lo que sea bueno para el medio y para elevar la vara y mejorarnos a todos a mi me encanta".