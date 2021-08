Mariano Martínez pasó por el sillón de Jey Mammon este jueves, y lanzó oficialmente en la pantalla de América su carrera musical. Al igual que con sus previos covers, que comenzó a subir a sus redes sociales durante 2021, la reacción del público no fue favorable, y el propio Matínez reconoció algo de verdad en la lluvia de memes que le cayó tras su presentación musical.

"Siempre me gustó la música, estudie mucho canto, y para la actuación sirve la técnica vocal", explicó en Los Mammones el intérprete. Cuando el conductor le preguntó si le molestaban las críticas que llegaron luego de su cover de "Crimen", el hitazo de Gustavo Cerati, Martínez aclaró: "No me jode el prejuicio de los demás, me muevo por lo que siento, no me guio por los halagos ni por las crítica".

Sobre su nueva banda, cuyo nombre tentativo es "Por amor al arte", el actor contó que la propuesta nació durante la filmación de "Humo bajo el agua", una de sus más recientes películas. Lo que fue un proyecto entre amigos junto a Saladillo y Roque Pérez pronto adquirió un tinte más profesional de la mano del productor musical Pablo Fuillerat.

Luego del segmento de preguntas, llegó la hora de la música. Con Mammon en el piano, su banda detrás y el coro del programa, Martínez repasó clásicos del rock nacional: empezando con "Juntos a la par" y "Ruta 66" de Pappo, siguió con "Me gustas mucho" de Viejas Locas y el "Rock del gato" de Ratones Paranoicos. Por último, interpretó "Procuro olvidarte" y el inolvidable hit de la tira Son amores, "Yo sé".

La reacción de Twitter a la música de Mariano Martínez

Mientras la banda tocaba, en las redes estallaron los memes. Aprovechando la reproducción de las canciones del Carpo, los usuarios replicaron la frase que el cantante dirigió al DJ Hernán Cattáneo, imaginándose lo que Pappo le diría a Martínez: “Buscate un empleo honesto”. Y como no podía ser de otra manera, el conductor favorito de Twitter también apareció entre los comentarios:

Si Pappo estuviera vivo en estos momentos.. #marianomartinez pic.twitter.com/ILeASLmFZi — Cristina Cardenas (@kittybuu) August 20, 2021

Jey: "se vienen más temazos con Mariano Martínez"

Nosotros: #LosMammones



Nosotros: #LosMammones pic.twitter.com/RMDfD6bZbY — J u l i e t a ������ �� (@SoySopita) August 20, 2021

La nueva apariencia del actor tampoco se salvó de las balas. Los usuarios acostrumbrados a ver al intérprete con el pelo corto y camisas lisas en la televisión argentina señalaron un parecido con el famoso personaje de los cómics de DC, más específicamente su última reencarnación por Joaquín Phoenix:

Mariano Martínez está a un maquillaje de ser el Joker argentino #LosMammones pic.twitter.com/YO3SPveNYX — N. (@milanesadesoja) August 20, 2021

No los quiero asustar pero Mariano Martínez está a nada de completar la transformación. pic.twitter.com/vkJb2C8TzN — Gonzertal (@Namekense) August 20, 2021

Mariano Martínez lamentó su presentación: "Debo decir que mi performance fue muy mala"

La mañana siguiente a su debut musical en la televisión argentina, el actor se dirigió a su cuenta de Instagram para hablar de su desempeño en el programa de América. En un texto dirigido a su pequeña hija, Martínez admitió que el show no salió como esperaba:

"Esta vez debo decir que mi performance fue muy mala lamentablemente. Me jugaron en contra varios factores (y los memes esta vez me los merezco)", reconoció el actor. Siempre manteniendo la cabeza en alto, agregó: "Pero también creo positivo animarse. Caerse y volverse a levantar. Eso es válido siempre. Y en la vida que pasa sin pausa. Es fundamental".

"Yo sé que di hasta lo último por hacer lo que me gusta y me la jugué a fondo", rescató el artista en su cuenta de Instagram.

"Yo sé que di hasta lo último por hacer lo que me gusta y me la jugué a fondo. Después el resultado va y viene", terminó el intérprete, afirmando que "jamás uno se arrepiente de ser valiente". El sentimiento fue secundado por Jey Mammon, quien luego del programa dirigió unas palabras de ánimo a su colega:

"Quiero felicitarte @marianom78 porque en la vida hay que jugársela y hacer lo que uno tiene ganas. Ojalá pueda aprender de vos algo acerca de eso. Te quiero", escribió el conductor en una historia compartida por Martínez.