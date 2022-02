Por Francisco Nutti

@franNutti

Comer una picada se ha vuelto un lujo en los últimos años, aunque existen opciones para todos los bolsillos. Crónica dialogó con responsables de fiambrerías y relevó precios por almacenes y supermercados con el objetivo de comprender cuáles son los productos más elegidos por los argentinos y cuánto dinero se necesita para armar la clásica comida.

.

De acuerdo a lo que comprobó este medio, si uno prefiere hacerla por su cuenta puede gastar más que si compra una ya hecha. Por ejemplo, en una fiambrería de barrio es posible adquirir una tabla donde comen 2 y pican 4 que incluye jamón crudo, jamón cocido, salame, leberwurst, pategrás, roquefort, parmesano, aceitunas negras y pan por $1.950. En tanto que si se comprara cada producto de forma individual, el valor superaría los $2.000.

"Cada vez son más los que llevan las bandejas ya armadas", dijo un comerciante.

"Los 100 gramos de un jamón natural de primera calidad puede costar hasta $199, mientras que el crudo premium ronda en los $240. El queso de máquina está a $120, el matambre casero $160 y la bondiola $200", dijo a cronica.com.ar Walter Guglielmi, más conocido como "Don Wally", dueño de un local que lleva ese nombre en Lanús Este.