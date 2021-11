Este lunes se volvieron a encender las hornallas de MasterChef Celbrity Argentina y nuevos famosos comenzaron la carrera para alzarse con el premio que ya ostentan Claudia Villafañe y Gastón Dalmau de la primera y segunda edición respectivamente.

Paula “La Peque” Paretto, Catherine Fulop, Gastón Soffritti, Charlotte Caniggia, Luisa Albinoni, Héctor Adolfo “El Negro” Enrique, Denise Dumas, Tití Fernández, Paulo Kablan, Mica Viciconte, Joaquín Levinton, Juariu, Mery del Cerro, Tigresa Acuña, José Luis Gioia y Tomás Fonzi, son los candidatos a quedarse con el millón y medio de pesos que se llevará el gran ganador.

.

"El miedo es el peor enemigo de la imaginación y la creatividad. Lo que más valoramos es la superación personal. Supongo que todos quieren ganar", aseguró Germán Martitegui en la introducción del programa. "Nuestra meta es poder descubrir en esta cocina el talento oculto de nuestras celebridades. Cada plato que ustedes preparen habla mucho de ustedes así que no se engañen y para mí el único secreto de esta competencia es cocinar con el corazón", aseguró Damián Betular. "Esta es una competencia que combina pasión y presión", aportó Donato De Santis.

Santiago del Moro mostró un estudio renovado y con mesadas de trabajo móviles dispuestas para que los cocineros pasen por nuevos desafíos. Luego el conductor le dio la bienvenida a los participantes y al jurado, y presentó una de las incorporaciones: el delantal dorado que le otorgará inmunidad a quien lo lleve puesto. A lo que Charlotte respondió que debería de ser Gucci o Dior y dio pie a los primeros memes de la noche.

Gastón Dalmau se subió al barco de MasterChef

Terminadas las presentaciones, Del Moro le dio paso al campeón de la última edición, Gastón Dalmau [que este año es el host digital] quien ingresó con una gorra de capitán, subido a bordo de un barco que se fue abriendo paso por el estudio al canto de “dale campeón”. “Les aconsejo que lo disfruten, que no se enojen, algo que me pasó mucho. Me parece que pasar toda esa adversidad es lo que te ayuda a seguir en las cocinas de MasterChef. Imagínense el plato antes de empezar que eso ayuda mucho”, les dijo el actor antes de entregarle el primer delantal a su ex compañera de Casi Ángeles, María del Cerro.

Ya todos con su delantal puesto el azar eligió a quienes serían los primeros en cocinar y ellos completaron sus equipos para preparar un menú completo de un día en un crucero de lujo: desayuno, almuerzo, merienda y cena.

Mirá los mejores memes que dejó el primer programa de MasterChef Celebrity Argentina

Betular dándole el delantal a Tomas Fonzi y Gaston Sofritti, ni lento ni perezoso #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/ow9oW6j8lf — María�� (@desempleadax) November 9, 2021

Recién empezó MasterChef y ya tenemos a Charlotte diciendo "q difícil es hacer un ZAPALLO"#MasterChefCelebrity #MasterChefArgentina pic.twitter.com/GtcPdq7I5b — ☁︎; ᵍᵘᵍᵍᵏⁱᵉ₇ (@Pjk045) November 9, 2021