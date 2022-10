El próximo 20 de octubre se llevará adelante la edición 2022 de los Premios Martín Fierro de Cable, que premiará a las producciones de la televisión argentina correspondientes al 2021, y que ya tiene a todos los medios en vilo.

Con alrededor de 600 invitados, entre famosos, conductores y periodistas, la gran fiesta de la televisión por cable se emplazará en el Golden Center de Parque Norte, prometiendo ser uno de los grandes eventos del año.

La ceremonia comenzará a partir de las 22 horas, pero será desde las 20 que se dará inicio formal a la gran alfombra roja del encuentro, donde los invitados desplegarán todo su glamour y le mostrarán a la prensa y a los televidentes lo que eligieron para vestir en uno de los eventos mediáticos más destacados.

Y quien entrará en juego en ese momento como una de las grandes protagonistas de la noche será la coach de imagen Matilda Blanco, de extensa trayectoria en los medios de comunicación como crítica de los looks de los famosos.

Bautizada por Beto Casella como "la más malvada de la tele", el ojo crítico de Matilda estará posado en la vestimenta y en la estética general de cada uno de los invitados. Y con la poca obsecuencia a la que nos tiene acostumbrados, la asesora dará su veredicto acerca de los looks de la jornada, eligiendo sus favoritos y los que, definitivamente, fallaron en la elección.

Además, Matilda será una de las conductoras de la gala y la encargada de preguntarles a los invitados, en vivo, el porqué de su elección: colores, texturas y cortes serán evaluados por la exigente y afilada mirada de la productora de modas.

Matilda Blanco en los Martín Fierro de Cable 2021 (Foto: Instagram).

En relación a la última edición de los premios, donde se hizo entrega de las estatuillas correspondientes al 2018 y 2019 debido a las suspensión durante dos años por la pandemia, Matilda aseguró en diálogo con Cronica.com.ar que esta será una edición de festejo por partida doble: no solo se celebrará un gran año de la televisión, sino que será un momento de reencuentros y abrazos, más cálidos y cercanos: “Imagínate, el año pasado estábamos haciendo esto con muchas restricciones, haciéndonos el test y cuidándonos todo lo que podíamos”, recordó.

Siendo que la moda es una forma expresión para mostrarle al mundo lo que somos, pero también se trata de propuestas que van al ritmo del pensamiento colectivo, Matilda fue categórica en ese sentido: “Después de todo lo que pasamos en la pandemia hoy la realidad cambió, y está bueno que los invitados lo comuniquen con lo que se ponen”.

Lo que sí y lo que no de la temporada

Consultada acerca de las tendencias de este año, Blanco especificó: “Lo ideal son el fucsia, el colorado, los verdes, y los amarillos. Y, claramente, la gente se va a poner negro y blanco porque son dos de los colores de la temporada”, y agregó: “Al colorado lo impusieron Tini y Lali, así que vamos a darles la derecha”. Martina Stoessel lució un impactante vestido rojo en los recientes Premios Billboard Latinos 2022; en tanto que Lali tiene al colorado como uno de sus tonos favoritos.

El año pasado, el rojo también fue una de las estrellas. En la edición 2021, también transmitida en exclusiva por Crónica HD, Matilda eligió uno de los tres looks de Pampita como su preferido: la conductora del evento optó por un vestido rojo de la diseñadora María Gorof, de corte strapless con un gran tajo que iba desde el muslo de su pierna izquierda, sandalias al tono y una gargantilla de brillantes: “Realmente fue de mis elegidos”, dijo en su momento.

Para la última edición de los Martín Fierro de Cable, Pampita eligió un vestido rojo de la diseñadora María Gorof (Foto: Matías Souto)

Por el otro lado, la conductora le bajó el pulgar a ciertos estilos que considera desacertados para este tipo de eventos: “Lo que no va son los vestidos tan ajustados si no te vas a sentir cómoda”, y señaló: “Yo le digo a la gente que no hay que pedirle tanto a un vestido. Es decir: si es ajustado, que no tenga volado, ni escote profundo, o que no sea tan corto”, y completó: “Que elijan una sola cosa de todas, para que no haya tanta información que no le sume a tu cuerpo”.

Como forma de sintetizar, indicó que más que seguir modas cada uno debe estar atento a su propia personalidad y a su confort: “Me parece que tenemos que tomar inspiración pero cada uno con su propio estilo, con su propia silueta y con lo que le queda bien y se siente más cómodo”.

Según la asesora de modas, el fuscia, el rojo y el verde son algunos de los colores de la temporada (Foto: Instagram).

Para poner paños fríos al asunto e intentar amenizar los nervios de la previa, Matilda le dijo a este medio que su principal objetivo es que las celebrities la pasen bien: “Por eso espero que no le tengan miedo al color ni a las siluetas, que disfruten lo que se ponen y que no estén tan pendientes de la crítica”. Si bien su mirada experimentada termina generando algo de nerviosismo en los invitados, aseguró: “A mí también me toca animarlos, porque es un momento de alegría y de festejo”.

La pregunta por su propio look no pudo faltar. Sabiendo que es la encargada de evaluar el vestuario de los cientos de concurrentes al evento, el suyo queda bajo una lupa especial. Aunque no quiso dar mayores detalles: “Para mi vestido todavía estoy buscando color. Tengo una opción muy linda, pero también me ofrecieron un súper vestido negro”, contó entre líneas, y cerró: “Vamos a ver porque yo tenía mi misión para este año que era el color, pero confío en mi diseñador”.