El médico clínico Luis Cámera, uno de los asesores del Gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus, pronosticó hoy que en esta semana se alcanzará el "pico máximo" de casos de infectados de coronavirus en el país, pero que irá descendiendo "durante todo febrero”.

“Estamos en la semana de pico máximo de casos en la Argentina, en los próximos días se va a empezar a quebrar la curva", advirtió Cámera, uno de los expertos del equipo de salud que asiste a las autoridades nacionales durante la pandemia.

Sin embargo, el médico explicó que el movimiento de turistas puede "retrasar un poco" el descenso de la curva. "Esta semana debería ser el pico con unos 140.000 casos, descendiendo durante todo febrero”, afirmó el médico.

Frente a este escenario, consideró que el número de infectados puede disminuir de forma rápida o lenta, pero se inclinó por esta segunda opción debido a que “la conducta de la gente está a favor del virus, que es lo que me da temor”.

Tercera dosis

En cuanto a las personas que tuvieron Covid-19 y que tienen que aguardar para una nueva dosis, aconsejó que se esperen "tres meses" y remarcó que "igualmente si tuvieron la variante Ómicron están muy inmunizados”.



La cepa originada en el sur de Afríca “genera inmunidad contra la variantes anteriores, es decir, difícilmente reaparezca el virus Delta, Manaos o Andina; además, se presume que uno de cada diez personas en las grandes ciudades del país tiene Ómicron”, indicó Cámera en declaraciones por Radio La Red.

El experto indicó que esta semana se dará el pico de casos, con 140 mil contagios. (Foto: Reuters)

Con respecto al ausentismo para las terceras dosis de inoculación, recomendó que “no dejen pasar el turno para el refuerzo, porque hoy tenemos 2.000 pacientes en terapia intensiva, y si hubiesen estado vacunados tendríamos 500, porque entre el 70 y 80% de los internados son los que no completaron el esquema o no se vacunaron”.