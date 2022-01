Argentina transita un momento de récords de casos positivos de coronavirus en pleno brote de la variante Ómicron y, más allá de la baja mortalidad que se maneja por ahora, las alarmas se encienden al hablar de cualquier evento masivo. En este contexto, el regreso del fútbol argentino con el Torneo Internacional de Verano sucede bajo la medida preventiva del pase sanitario.

En acuerdo con la decisión administrativa 1198/2021, anunciada a principios de enero por el Ministerio de Salud de la Nación, los clubes de fútbol que forman parte del evento solicitan a sus socios mayores de 13 años acreditar el esquema de vacunación completo contra Covid-19 si desean formar parte de las hinchadas masivas en el primer torneo de 2022.

La medida sanitaria no fue del agrado de todos los fanáticos del deporte. En Twitter, un antivacunas fanático de San Lorenzo llamó la atención de los demás internautas cuando anunció su decisión de abandonar el club de Boedo: "Hoy dejé de ser socio del club que llevo en el corazón porque no voy a consentir la petición de un pasaporte sanitario inconstitucional", escribió Martín Vásquez en su cuenta personal.

En el tuit que se volvió viral, el creador de "contenidos digitales" compartió una captura del mensaje de WhatsApp que dirigió al club de fútbol explicando su decisión: "No acudiré más a ver los partidos porque no consiento a la petición del pasaporte sanitario. Si en algún momento dejan de pedirlo, pensaré en hacerme socio nuevamente". El club, por su parte, respondió a la deserción con una simple y brutal línea: "La baja de socio fue procesada!".

Hoy dejé de ser socio del club que llevo en el corazon porque no voy a consentir la petición de un pasaporte sanitario inconstitucional. #SanLorenzo pic.twitter.com/wQglnIQy77 — Martín Vazquez (@MartinVazquezX) January 20, 2022

La publicación no tardó en volverse viral, recibiendo más de 4 mil 'me gusta's, casi 2 mil retuits y cientos de comentarios, la gran mayoría memes, reaccionando a la decisión del hincha, por no estar vacunado y no poder ir a la cancha a alentar a su equipo, y la despreocupada respuesta del empleado de atención al cliente del club:

martín: no quiero ser más socio de san lorenzo porque piden pasaporte sanitario y eso es inconstitucional������



el bot de san lorenzo: https://t.co/rYbO76Ivx0 pic.twitter.com/Bw3wfhS7q8 — Barba Ro (@DamiBlancoo) January 21, 2022

Anda a vacunarte boboooo pic.twitter.com/5CryKKfvNF — Profe Bustos (@profebustos) January 21, 2022

San Lorenzo pudo tener su enfrentamiento con Talleres a pesar de la lluvia, y salió victorioso con un puntaje de 1 a 0 sobre el club cordobés. De esta manera, los cuervos clasificaron a la final del Torneo Internacional de Verano, donde se deberán enfrentar contra Boca, ganador del Grupo A. La final del torneo se jugará en el estadio de Estudiantes de La Plata, al igual que todos los partidos anteriores, el martes 25 de enero a las 21 hs.