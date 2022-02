Generalmente en las películas o series se ve que las parejas se dan más de una oportunidad porque siempre gana el amor sobre todo mal, aunque muchos creen que eso solo pasa porque es ficción y que en la realidad es completamente diferente.

Estamos próximo a San Valentín: el día de los enamorados. Una fecha de la que disfrutan miles y miles de parejas que celebran el amor. Por eso, hay tantas personas que creen en que hay que dar una segunda oportunidad si la primera no salió del todo bien.

El 14 de febrero se celebra el día de los enamorados.

Algunas veces, las circunstancias de la vida hacen que las personas tengan que separarse, lo que no significa que deje de haber amor. Por ejemplo, vivir en lugares diferentes a muchas parejas no las ayuda. Para saber si vale la pena una segunda oportunidad con esa persona, en primer lugar hay que plantearse cuál fue el motivo de la ruptura de ese momento porque esas razones puede que ya no existan ahora porque uno va evolucionando en la vida.

Además, las perspectivas y prioridades de uno pueden cambiar también. Lo que antes a uno le parecía imposible o grave, puede ser que ahora no signifique nada. Por eso, a veces sí es necesario una segunda oportunidad. Quizás lo que esa pareja necesitaba era un tiempo para poder darse cuenta de que realmente se amaban.

.

Así es el ejemplo de Andrés Acuña. "Fuimos compañeros en la secundaria", comenzó contando su historia el hombre de 36 años. Aproximadamente estuvo de novio dos años con Victoria en la secundaria, después por "cagadas de adolescentes" se separaron.

"La dejé por otra chica", confesó el hombre. Después de cortar la relación y dejar de tener vínculo, Andrés y Victoria no se "bancaban". "No nos soportábamos el uno al otro", dijo Andrés.

Algunas parejas se dan una segunda oportunidad depués de muchos años.

Finalmente, después de ocho años aproximadamente, se reencontraron en un bar. Andrés en ese momento estaba en pareja con otra chica y ahí se enteró de que Victoria se había separado de su pareja. Desde ese día comenzaron a tener contacto nuevamente, "nos conocíamos hace mucho", contó Acuña.

"Nos hicimos muy amigos, sin atracción física. Estuvimos un año más o menos hablando, yo en ese momento ya me había separado de la chica con la que estaba. Y se fue transformando esa amistad" en amor. Hasta el día de hoy siguen juntos, se casaron y tuvieron una nena que actualmente tiene 3 años.

.

Otro caso es el de Lila Mazo, una mujer de Chacabuco de 36 años. Ella contó que cuando tenía 14 años se enamoró de un chico llamado Cristian Córdoba, la pareja salió una o dos veces y después perdieron contacto. "Lo seguía viendo, pero de lejos o de pasada", pudo contar Lila a Crónica.

Después de esa época, la mujer hizo su vida, estuvo juntada con otro hombre y, luego, tuvo dos hijos con otras dos personas. Aunque, la mujer afirma constantemente que a pesar de haber formado pareja con otras personas, Cristian era el amor de su vida.

El día de los enamorados se celebra en conmemoración a san Valentín de Roma.

"Imaginate que cuando lo veía me quedaba pensando en él. Me acostaba en las noches y pensaba en un reencuentro, pero él había hecho su vida también con otra persona".

Lila podía enterarse de la vida de Cristian porque él es primo del padrino de uno de sus hijos. En un momento se enteró de que el amor de su vida tuvo un accidente, pero "nunca intenté contactarme con él", afirmó.

Finalmente, pasaron 18 años de toda esa situación y un día "el padrino de mi nene me dijo que él se había separado y que había pedido mi número de teléfono... Imaginate mi felicidad".

Hace tres años la pareja se juntó nuevamente, luego de que ambos habían terminado sus respectivas relaciones. "El 4 de marzo del 2018 lo volví a ver". Cristian no podía creer que Lila seguía enamorada de él. Ahora la feliz pareja van tres años juntos. "Yo no doy más de felicidad", dijo la mujer.

"Siempre digo, vuelvo a confirmar que él es el amor de mi vida", concluyó Lila.