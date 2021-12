Desde la aparición de Mica Viciconte en la vida de Fabián Cubero no han quedado duda. de que la relación entre Nicole Neumann y Mica Viciconte no es la mejor. Entre ellas la paz no fue posible y hay diferentes temas legales y acusaciones de por medio. Y aunque hoy la excombate está embarazada, siguen las peleas y reclamos.

En plenas vacaciones y aprovechando el cese de una medida cautelar, donde Mica Viciconte no podía mostrarse con las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero, además de también tener prohibido nombrarlas públicamente, ahora la marplatense compartió unas tiernas fotos en su cuenta oficial de Instagram. En ellas se hace evidente lo unida que está a Indiana, Allegra y Sienna y la paz que reina en su hogar.

La cautelar que prohibía a Fabián Cubero mostrar fotografías de sus hijos terminó.

Sin embargo, en las últimas horas circulan numerosas versiones acerca de una tensa conversación que habrían mantenido la ex y la actual pareja de “Poroto”. El motivo principal sería el reclamo que Nicole le habría hecho por la cantidad de publicaciones de Mica Viciconte en las redes sociales, junto a sus hijas.

Según informó Paparazzi, la modelo descargó su bronca, su indignación ya que considera que todo se trata únicamente de promocionar el embarazo a costa de sus tres pequeñas.

Mica Viciconte mostró su pancita junto a las hijas de Nicole Neumann.

En el tenso cruce de opiniones se dijeron frases de parte de Nicole del tipo “están autorizados a subir fotos, pero se están pasando”. Según informaron, por el momento Neumann no iniciará acciones legales para ponerle un coto a Viciconte, pero considera que existe una intencionalidad de fastidiarla.

Mientras tanto, Mica y Poroto siguen disfrutando junto a las hijas de él sus vacaciones en las hermosas playas de Buzios, en Brasil. En las últimas semanas, anunciaron públicamente el embarazo, esa novedad que causó furor en los medios, en los fanáticos y en las redes sociales.