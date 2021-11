Mica Viciconte y Fabián Cubero estarían esperando su esperando su primer. Tras cuatros años de relación y varios rumores de embarazo, todo parece indicar que en esta ocasión la panelista sí está en la dulce espera. La información fue confirmada por los periodistas Fernando Piaggio y Lío Pecoraro.

"23:15 #ElRunRunDelEspectaculo. Felicidades!!! La espera más esperada!!! BB en camino!", escribireron ambos periodistas en Twitter y arrrobaron a la pareja.

Pero eso no es todo, ya que minutos después completaron la información porque al parecer la pareja ya conocé el sexo del bebé: “Es nene”, agregaron.

Por su parte, tanto la flamante participante de “MasterChef Celebrity” como el ex futbolista eligieron el silencio y no desmintieron ni confirmaron la información.

"Debe estar embarazada porque estaba en línea, le pregunté y no me contesto", escribió el conductor de Los Angeles de la Mañana en su cuenta de la red social. Quien sí sumó información, en medio de la ebullición que causó la noticia en Twitter, fue Angel de Brito , escribió el conductor de Los Angeles de la Mañana en su cuenta de la red social.

De esta manera, Cubero tendría su primer hijo, ya que durante su matrimonio con Nicole Neumann tuvo tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna.

Esta no es la primera vez que la pareja protagoniza rumores de embarazos, y si bien nunca había concretado, Viciconte se mostró entusiasmada con la idea de convertirse en madre.

“Es algo que deseo yo más que él, porque él ya pasó por la experiencia” dijo en una entrevista la ex Combate cuando fue consultada por la maternidad. “El tema es cuándo es el momento, eso nunca lo sé. A mí me gusta laburar y laburo un montón. Ahora, si Dios quiere, me viene más trabajo. En algún momento voy a tener que decir ‘ya está’ y trabajar menos. Calculo que va a fluir”, sintetizó.

“El tema es que uno prioriza el trabajo y por suerte viene más trabajo todavía, pero en algún momento voy a tener que frenar, decir 'hasta acá' y priorizar otras cuestiones. Pero el deseo está, me encantaría ser mamá", dijo la modelo meses atrás al hablar sobre la maternidad.

Meses atrás, Viciconte se deshizo en elogios al hablar del rol paternal de "Poroto": "Lo elijo a él porque lo conozco como padre, me encanta cómo es y eso me da mucha tranquilidad. Él es divertido y excelente persona. A veces, es tan bueno que se pasa; como padre lo admiro. No le gusta discutir, no me deja discutir, a veces necesito una descarga”.

El ex jugador de Vélez, por su parte, aseguró: “A Mica la veo muy bien como madre, ella es muy atenta y responsable. No sé si lo contó, pero ella ha cuidado chicos. Uno de sus tantos trabajos”.