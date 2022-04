En estos últimos días, muchos fanáticos de la selección, que ya compraron el viaje para ir a verlos a Qatar, se están preguntando ¿Por qué no se puede tomar nada de alcohol en la sede del mundial?. Aunque nos resulte extraño, esta medida tiene un origen religioso que para los árabes es fundamental y que los turistas deberán respetar para evitar cualquier problema policial-judicial.

En muchos países europeos y en los americanos, es una tradición ir a la cancha y comprar alcohol. Sin ir más lejos, en Argentina el choripán y la cerveza o el fenet son el clásico de la salida de la cancha. Ambas cosas son parte de la mística futbolera que simboliza tantos triunfos como fracasos de los equipos.

Las típicas postales de fanáticos festejando con enormes vasos de colores en la mano estarán en el olvido durante esta nueva edición del torneo, ya que en este territorio solo estará permitido el alcohol en algunos recintos que no incluyen la vía pública ni los bares de las calles céntricas. Los hinchas estar en la "obligación" de estar sobrios durante la estadía en dicho país.

El gas y el petróleo han convertido a Qatar en el país más rico del mundo, pero también uno de los más estrictos. El gobierno habilitará el consumo de bebidas alcohólicas solamente en bares de hoteles que reciban turistas extranjeros. Las personas que beban, no podrá salir a la calle con estas en la mano o tomarlas fuera del recinto del hospedaje.

Otra cuestión a tener en cuenta es que está prohibido la venta de alcohol en supermercados o en los Duty Free de los aeropuertos. Es por esto que, aquellos turistas interesados en beber una copa para festejar o ahogar las penas deberán ir a determinados bares y grandes hoteles. También es sumamente importante destacar que la ley sanciona judicialmente al individuo que vaya ebrio por las calles del país.

Todas estas medidas se deben a que Qatar es un país en el que predomina la religión musulmana. A pesar de que no es de los más ortodoxos dentro de la región, la Ley Islámica rige en todo el territorio. En ella se plantean los mandamientos del Corán y de las vivencias de los profetas Hadith y Sunnah.

En el Corán se plantea qué alimentos son halal (legales) y cuáles son haram (ilegales).

En el Islam impone reglas alimentarias a sus fieles. Una de ellas, no permite el consumo de bebidas alcohólicas porque intoxican al organismo. Tienen una visión de cuidado de la vida del hombre, que otras religiones no tienen. A comparación de otros lugares, el no cumplimiento de las normas puede generar castigos que a veces pueden llegar a ser violentos. El miedo a los castigos hace que dueños de restaurantes tengan miedo de tocar o hablar públicamente del tema.

Durante el Mundial de clubes de 2019, Qatar dispuso una "Fan zone", que tenía una capacidad para 45.000 personas, ofreciendo bebidas alcohólicas a menos de u$s11, lo cual era todo un presupuesto para los extranjeros. La cuestión ha llegado hasta la FIFA, quien organiza la competición, quien mostró incomodidad por las normas, pero que hasta el momento no se ha hecho pública ninguna decisión sobre el consumo de alcohol.

Desde el gobierno del país sede, se espera que los hinchas puedan disfrutar de la Copa sin necesidad de consumir alcohol. Debido a esto, ya salieron a dar varias opciones de celebración, que se adecuan a las creencias musulmanas.