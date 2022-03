En el último tiempo, se volvió normal que las personas suban los tickets de restaurantes a las redes sociales tras vivir una mala experiencia. Y si bien es casi una constante, siguen teniendo gran repercusión entre los internautas.

Tal y como ocurrió con un vecino de Junín, que indignado por el cobro de un recargo de 100 pesos por una rodaja de limón para acompañar una cerveza, fotografió la cuenta de un bar y lo compartió.

“Abro debate, en un bar de Junín pedí una rodajita de limón para ponerle a la Corona y me la cobraron $100. ¿Qué opinan?”, escribió, según consignó el portal Junín24.

La publicación despertó polémico: algunos criticaron al cliente por "ratón" y otros apuntaron sus cañones contra el establecimiento gastronómico.

“Faaa si van a ir a cenar afuera, y estar ratoneando, si te cobran 100 pesos más 100 menos, quédense en casa y listo”, fue uno de los comentarios.

En el sentido contrario, una vecina expresó: “Un robo, por qué no dicen el nombre del lugar, así no va más nadie, vas a ver como van a andar regalando limones x la calle después”.

En la misma línea, otra persona comentó: “La rodaja de limón, al igual que el platito de maní, etc etc no se cobran, está contemplado en todo lo que se vende, por eso los precios son más altos en la gastronomía. Me parece poco comercial por parte del local”.

Este hecho es una nueva demostración del crecimiento de los debates en las redes torno a los precios, a partir de publicaciones de tickets de clientes enojados, por supuestos excesos de distintos comerciantes. Y por el momento parece que está lejos de perder espacio.