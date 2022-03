La guerra entre Rusia y Ucrania está teniendo un fuerte impacto en las economías de todo el mundo. El aumento en los precios de los cereales no sólo es una preocupación en Argentina, ya que también pegó fuerte en Europa. Esos precios se trasladaron a los productos y los supermercados son los que mejor lo reflejan: una mujer española compartió su indignación en Twitter al comparar dos tickets con un mes de diferencia entre compra y compra.

El hecho ocurrió el pasado sábado por la tarde, cuando Nuria Puebla manifestó su enojo por el aumento que notó en las galletitas.

"Hola @Mercadona, que subais el precio de las galletas María un 35% de febrero a marzo, también me vais q contar q es por la guerra? Venga ya!", escribió con bronca en la red social.

Hola @Mercadona , que subais el precio de las galletas María un 35%de febrero a marzo, también me vais q contar q es por la guerra? Venga ya! pic.twitter.com/Xd1pYvpS5h — Nuria Puebla Agramunt (@NuriaPuebla) March 27, 2022

La publicación rápidamente se volvió viral: recibió cientos de respuestas, más de 10 mil "retuits" y ya superó los 28 mil "me gusta".

Obviamente, tal y como ocurre con este tipo de posteos, los comentarios no tardaron en llegar. Hubo quienes que se sintieron identificaron y compartieron su malestar, pero también usuarios que criticaron a la mujer del ticket: "Si lo ve caro o no le gusta, no lo compre" hasta los que dicen "hay vida más allá de Mercadona", fueron algunas de las respuestas que recibió Nuria.

.

No obstante, este tipo de quejas se volvieron una constante en las últimas semanas en España, pues según reportaron los medios locales, las góndolas de los supermercados se vaciaron a causa de una huelga de transporte y los productos que todavía están disponibles, incrementaron sus precios de una forma significativa.

Por ese motivo, las redes sociales se llenaron de protestas por parte de compradores que fueron a los supermercados a hacer la compra en los últimos días. Muchos usuarios quisieron compartir sus experiencias llenando "el changuito" en la dura situación que se están viviendo. Pero sin dudas, la de Nuría sobresalió por sobre el resto.