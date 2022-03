Continúa la guerra Rusia-Ucrania, conflicto bélico por el cual el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo este último fin de semana un fuerte cruce con el Kremlin, luego de criticar a su par ruso, Vladimir Putin.

Biden tildó de "carnicero" a Putin el pasado sábado en Polonia, tras reunirse con refugiados ucranianos que escaparon de los bombardeos sobre su país, en tanto que consideró que el presidente de Rusia es un "criminal de guerra".

"Rusia ha estrangulado la democracia y ha tratado de hacerlo en otros lugares, no solo en su patria. Bajo falsas afirmaciones de solidaridad étnica, invalidó a las naciones vecinas. Putin tiene el descaro de decir que está 'desnazificando a Ucrania'. Es una mentira. Es simplemente cínico. Él lo sabe. Y también es obsceno", afirmó Biden en Varsovia.

Sobre esta línea, el presidente estadounidense resaltó que por estos motivos Putin no puede "seguir en el poder", sostuvo que la guerra en Ucrania "no es digna del pueblo ruso" y le advirtió al gobierno ruso que "no se le ocurra avanzar" sobre territorio de la OTAN.

En respuesta a estas declaraciones, el portavoz del gobierno ruso salió a responder en representación del gobierno de Putin al mandatario norteamericano y señaló que sus dichos "reducen la ventana de oportunidad de mejorar en las relaciones entre ambos países".

"Esta declaración, naturalmente, es alarmante. Tomamos nota de ello", expresó Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, citado por la agencia de noticias rusa Sputnik.

Sobre esta línea, Peskov subrayó que un líder debe “mantener” la calma, en referencia a los insultos de Biden a Putin tras reunirse con refugiados ucranianos en Polonia, mientras que le hizo un fuerte recordatorio sobre su pasado al lider norteamericano.

"Después de todo, Biden es el hombre que una vez exigió, hablando en la televisión de su país, que se bombardeara Belgrado (actual capital de Serbia). Exactamente, bombardeos a Belgrado. Exigió matar a gente", resaltó el portavoz de Biden.

Pese a que con sus declaraciones Biden pidió un cambio en el poder en Rusia, otros funcionarios estadounidenses rechazaron que buscaran la salida de Putin del Kremlin.

"Para nosotros, no se trata de un cambio de régimen. El pueblo ruso tiene que decidir quién quiere que lo dirija", dijo a comienzos de marzo el secretario de Estado, Antony Blinken.