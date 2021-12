Alfonso Grispino, el actor humoristico murió el pasado domingo a los 88 años. La triste noticia fue confirmada por Beto Casella, que trabajó con el comediante durante los últimos 15 años en la radio.

“Voy a dar una noticia que no hubiera querido darle, se nos fue Bartolo, don Alfonso Grispino. Falleció anoche, al parecer de muerte súbita, durmiendo”, contó el confuctor de Bien Levantado en un video que subió a su cuenta de Instagram.

Grispino, saltó a la fama con su personaje Flavio Pedemonti, en el programa Todo por Dos Pesos, de Diego Capusotto y Fabio Alberti, luego de jubilarse y haber incursionado en la actuación con pequeñas participaciones en la película Gatica y La banda del Golden Rocket.

“Los años más felices de Bartolo, de Alfonso Grispino, fueron en la radio. Él era consciente y veía en las redes las muestras de cariño eterno -sostuvo Casella-. Vivió una vida en la que se cagó de la risa, superó las expectativas. Él fue persona de los medios casi de casualidad, fuimos los que lo rodeamos durante mucho tiempo. Sintámonos orgullosos de esa relación con él y pensemos que si esto se hubiera estirado no hubiera sido tan feliz”.

En su cuenta de Instagram, @viejobartolo, hubo un mensaje a modo de despedida: "Me fui de gira definitiva. No lloren, caretas, ya saben que prefiero las carcajadas”.

"Casella, a mi no me van olvidar facilmente. Yo ya estoy jugado. ¿Viste que linda que está la torre de la confitería El Molino? Me voy a instalar arriba con un fal, que le robé al ejército. Y desde el balcón del Molino voy a cohetear a todo mundo. Meta tiro y raquetazo. Duro como mesada".

"Tiro a los vidrios del Congreso. ¡Qué se haga Justicia. Está lleno de garcas, Casella! Y cuando venga el negociador, le voy a decir: 'Tengo rehenes. A todos los restauradores, quiero que cerquen todo el perímetro y un micro para que me lleve al aeroparque, y que me espere un avión".

"Yo guita no quiero. Quiero de piloto a Sol Pérez, a Luciana Salazar y si no cumplen la demanda, vuelo todo, Casella. Se van todos a la re pu... que los parió. ¡Yo estoy jugado! A mi no me van a velar en cualquier geriátrico. Yo termino en vivo y en directo", cierra el video homenaje.