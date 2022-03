Luego de luchar contra las complicaciones que atestaron su salud en sus últimos años de vida, el actor y humorista Enrique Pinti falleció de un paro cardíaco el pasado sábado por la tarde. Este lunes, decenas de famosos, actores y amigos se acercaron al primer piso del Multiteatro Comafi para un último adiós. Íntima amiga del fallecido, Mirtha Legrand hizo acto de presencia y se despidió con un emotivo gesto.

Según reveló Carlos Rottemberg, empresario teatral y amigo de Pinti, el capocómico había realizado un particular pedido en sus horas finales, prediciendo que no le quedaba mucho tiempo. Pensando en su velatorio, el actor "pidió que no se le envíen flores y, si alguien pensaba gastar en eso, lo destine como donación a la Casa del Teatro", reveló Rottemberg a LN+.

A pesar del pedido del humorista, la diva de los almuerzos no pudo dejar de expresar sus respetos a su querido amigo. Fue así que, junto a la cabecera del féretro cerrado de Pinti, se posó un arreglo de rosas blancas enviado por la diva de los almuerzos y su hija, con la leyenda: "Mirtha Legrand y su hija Marcela Tinayre nunca te olvidarán". Las dos mujeres se presentaron en el teatro para el último adiós.

El último regalo de Mirtha Legrand para su amigo y colega, Enrique Pinti (gentileza La Nación).

Legrand no fue la única que desafió el pedido expreso de Pinti sobre los adornos florales, con varios de los invitados acercando ramos de diferentes colores y tamaños al velatorio público. Sin embargo, se supo que la mayoría también colaboró con la Casa del Teatro, como pidió el actor en sus últimos momentos.

"La sobrina de Enrique y su amiga y asistente Cipe Fridman decidieron que la despedida sea en el primer piso del Multiteatro, que fue su último escenario y donde tenía previsto estrenar su próximo espectáculo 'Protocolo Pinti'", contó Rottemberg acerca de la peculiar ubicación del velatorio.

Entre los grandes personajes que pasaron por el Multiteatro a despedirse de Pinti se encontraron Esmeralda Mitre, Carlos Rottemberg, Georgina Barbarrosa, Pablo Echarri, Tristan Beuer, Pepe Soriano, Luis Brandoni, Guillermo Francella, Hernán Lombardi y Ana María Picchio, como también el diputado Hernán Lombardi, el ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer y el de la Ciudad, Enrique Avogadro, entre otros.

Las emotivas palabras de Mirtha Legrand tras la muerte de Enrique Pinti

La noticia de la muerte de Enrique Pinti golpeó con fuerza al mundo del espectáculo argentino, y muchos de sus personajes más grandes se acercaron a sus redes sociales para expresar sus condolencias. Una de ellas fue Mirtha Legrand, quien envió un mensaje a través de sus cuentas oficiales para despedir a su "querido amigo".

Se fue un gran artista y mejor persona. Su canción “quedan los artistas” será siempre un himno. Nunca te voy a olvidar Enrique. Adiós querido amigo.

Descansa en paz. pic.twitter.com/4m7HQnwgCB — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) March 27, 2022

